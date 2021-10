Gobernador del Biobío por Estado de Excepción: “No queremos una normalidad de 30 días, queremos resolver los problemas”

La noche del pasado miércoles comenzó a regir el decreto que establece el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en las provincias de Malleco y Cautín en la región de La Araucanía, y en Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, anunciado hace una semana por el gobierno.

Es por esto que el Ciudadano ADN habló con el Gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, quien se refirió a la situación en su región y en la llamada macrozona sur.

“Nos enteramos por la prensa literalmente”, manifestó el gobernador, quien explicó que “de esta declaración de Estado de Emergencia, nos enteremos en boca del senador Chahuán, quien hizo el fin de semana un anuncio, que fue ratificado el martes por el Presidente de la República”.

A renglón siguiente, Diaz agregó: “Nadie cuestiona que el Presidente de la República haga uso de sus facultades constitucionales, lo que uno se pregunta es ¿Cómo esto ayuda a resolver un problema de mayor complejidad?.

A lo anterior el gobernador manifestó que este es “un problema complejo”, puesto que es “un problema que tiene varios frentes: uno por cierto de carácter policial, de orden público, otro de carácter social, la pobreza que existe, por lo menos en la provincia de Arauco y Biobío, que son las más pobres de la región. Otro problema es de carácter político, y es la reivindicación por autonomía, de ser reconocido constitucionalmente y culturalmente por las comunidades mapuches. Y también hay un problema económico, ya que esa zona está orientada principalmente a producción forestal”.

En cuanto a si esta medida de estado de emergencia ayuda a resolver estos problemas, Rodrigo Díaz manifestó que “no”, a lo que explicó que solo “aborda una parcialidad en torno al problema del orden público”.

El gobernante del Biobío, agregó que “que una medida de 15 días prolongables por 15 días más” no es la respuesta, ya que “la fuente del orden público, están por reivindicaciones no asumidas, entrega de tierras y servicios básicos, pero también hay organizaciones criminales actuando en la zona, vinculadas a incipiente tráfico de drogas, también a robo de madera, entre otras.”

Rodrigo Díaz: “Es complicado que uno ni siquiera le informen”

En otra línea, el gobernador criticó la falta de información con la que se ha implementado la medida: “Es complicado que uno ni siquiera le informen, porque uno puede agregar valor a la decisión, yo por ejemplo, habría dicho, si me hubiera informado el presidente o Ministro del Interior, no lo diga un día 12 de octubre, hay una carga simbólica, es un error político hacerlo”.

“Me reuní con 15 alcaldes, 7 de la provincia de Arauco, y el diferencial de la provincia del Biobío, pero nadie les había dicho que pasaba, se enteraron en reuniones en terreno”, manifestó el gobernador, a lo que agregó que “lo que uno espera, es que las medidas como estas, al momento de ser implementadas sean informadas debidamente, eso es preocupante, debemos demostrar unidad en la acción.”

Así mismo, Díaz también criticó que estado de emergencia se estableciera a todas las comunas de la provincia de Biobío, “les hubiera sugerido, no decretar esta medida para toda la provincia del Biobío, porque hay muchas comunas que nunca han tenido un problema, ni Yumbel, ni Cabreros, ni Tucapel, ni Laja. La mitad de las comunas de esa provincia nunca han tenido un problema.”

Así, el gobernador precisó que “las problemática de la provincia del Biobío, es distinta a la problemática de Arauco, donde si en el cono sur hay problemas gravísimos.”

De igual forma, Díaz comunicó que no incluir a la región de Los Ríos dentro de este decreto es un error, esto porque “también hemos tenido atentados importantes en la región de Los Ríos, entonces cuando uno es consultado uno puede entregar información útil, no cuestionando el uso de las facultades constitucionales”.

“El problema es complejo y como la gente que vivimos en el Biobío, queremos vivir en paz y que se este problema que ya lleva 20 años, se resuelva de una vez por todas y no con medidas a cuentagotas, a lo que aspiramos es a un plan de trabajo y no a una mediad en particular y aislada” agregó el gobernador.

Respecto al trabajo con sus compañeros Gobernadores regionales, Díaz manifestó que se ha comunicado con Luciano Rivas, gobernador de La Araucanía y expresó que “concordamos que el problema es complejo, y ambos criticamos que es esta medida fue inconsulta, ambos reconocemos que es una facultad del presidente y que hay mucha gente en nuestro territorio que valora la medida, pero también hay algunas personas que no la valoran, que se preocupan, debido a este legítimo temor con el que han vivido en este último tiempo, temor a atentados y represalias.”

“La guerra es la peor de las soluciones humanas”

Además, el gobernador de la octava región se refirió a la declaraciones emitidas por Héctor Llaitul, quien aseguró que “la guerra no conviene a nadie”, Díaz comentó: “Esa frase es correcta, la guerra es la peor de las soluciones humanas. Yo soy muy crítico de Héctor Llaitul, en general, él ha contribuido a generar este clima de belicosidad, pero lo que hay que hacer es resolver los problemas, no alargarlos”.

En cuanto al porqué tomar esta decisión de estado de emergencia, Díaz expresó que “hay múltiples opiniones de qué motivó esta decisión. A mi francamente me parece que lo que ha ocurrido, es que en una conversación privada, el senador Chahuán salió a dar una declaración y presionó al gobierno para aceleradamente dar esta declaratoria, porque creo que no hay un plan, porque cuando uno resuelve una medida de esta naturaleza, tiene hecho el decreto, tiene establecida las facultades, señala cuales son las metas que tienen que cumplir, y eso no existe, he llegado a la conclusión que eso no existe, que se está tratando de obrar sobre la marcha.”

El Gobernador del Biobío también habló sobre el trabajo que conllevan con los militares en la zona, en donde aclaró que si bien tienen coordinación formal, “no tenemos ninguna potestad formal, porque el orden público depende del Ministerio de Interior, y respecto a las zonas con estado de emergencia, corresponde al jefe de la fuerza, regido por el decreto tomado en razona última hora de ayer por parte de la contralora”.

A lo anterior agregó que “Tenemos representación política del territorio, tenemos una voz y tenemos conocimiento y claramente podemos tener incidencia.”

Para finalizar, el Rodrigo Díaz mencionó la realidad actual de su región y detalló que: “Hasta el minuto y de boca del jefe de las fuerzas, el almirante Jorge Parga, él ha manifestado que va hacer un ejercicio muy prudente y que las primeras medidas tiene que ver con resguardo mixto en carretera, por lo que dentro de la ciudades, la vida está normal… Pero hay una tensa calma, cuando se aleja de los poblados a la zona rural.

“Yo veo que el espíritu de las fuerzas armadas es contribuir a la normalidad” agregó el gobernador, sin antes advertir sobre el futuro de la región, expresando “No queremos una normalidad de 30 días, queremos resolver los problemas.”

Aprovechando la oportunidad, el Gobernador del Biobío, anunció que se dirigirá a La Moneda, a dejar un carta, con la cual hará un llamado al presidente: “Solicité una reunión por medio del delegado presidencial, no he recibido respuesta, y antes eso tomé la decisión, y he venido hoy a entrega una carta a La moneda y le voy a extender una invitación al presidente de la república, para dialogar y construir un política genérica”.

Así mismo, Rodrigo Díaz, realizó un llamado a los candidatos presidenciales y a la Convención Constituyente a unirse al diálogo, “porque la gente del Biobío y también de La Araucanía y Los Ríos, queremos que este problema se resuelva definitivamente, conversando y cediendo todas las partes”.