Señales tempranas de daño celular: el impacto silencioso del aire contaminado en Santiago / AerialPerspective Works

Un estudio internacional con participación de la Universidad de Chile detectó señales tempranas de daño celular asociadas a la exposición al aire contaminado en estudiantes universitarios de Santiago.

La investigación comparó a jóvenes de la capital chilena con estudiantes de Roma y reveló que el material particulado presente en el aire de Santiago tendría una composición más dañina para el organismo.

El estudio, publicado en la revista científica Science of the Total Environment, analizó muestras de cabello y orina de 87 estudiantes universitarios: 47 de Santiago y 40 de Roma.

El objetivo fue evaluar cómo la contaminación atmosférica se refleja en biomarcadores vinculados al estrés oxidativo, un proceso asociado al envejecimiento celular y a enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Uno de los principales focos fue el material particulado respirable PM10, partículas microscópicas que pueden ingresar al cuerpo transportando metales y sustancias tóxicas.

Según la investigación, Santiago registró concentraciones promedio de PM10 de 71 μg/m³, casi tres veces más que Roma, donde se midieron 26 μg/m³.

“El material particulado no es solo polvo, sino una mezcla de compuestos químicos que pueden generar efectos negativos en la salud”, explicó el académico Manuel Leiva Guzmán, quien lideró el estudio en Chile.

Metales como cobre, hierro y manganeso, presentes en el PM10 de Santiago, favorecen la formación de radicales libres, lo que puede provocar daño celular temprano.

La autora principal del estudio, la Dra. María Luisa Astolfi, aclaró que los resultados no prueban una relación directa: “Lo que observamos son patrones en biomarcadores que pueden reflejar respuestas de estrés oxidativo frente a la contaminación”.

El análisis también consideró factores como hábitos de vida, dieta, consumo de tabaco y formas de transporte, ya que no todas las personas están expuestas de la misma manera al aire contaminado.