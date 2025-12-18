;

Señales tempranas de daño celular: el impacto silencioso del aire contaminado en Santiago

Una estudio comparó a jóvenes de Chile y Roma y advirtió mayor agresividad biológica en la Región Metropolitana.

Javiera Rivera

Señales tempranas de daño celular: el impacto silencioso del aire contaminado en Santiago

Señales tempranas de daño celular: el impacto silencioso del aire contaminado en Santiago / AerialPerspective Works

Un estudio internacional con participación de la Universidad de Chile detectó señales tempranas de daño celular asociadas a la exposición al aire contaminado en estudiantes universitarios de Santiago.

La investigación comparó a jóvenes de la capital chilena con estudiantes de Roma y reveló que el material particulado presente en el aire de Santiago tendría una composición más dañina para el organismo.

El estudio, publicado en la revista científica Science of the Total Environment, analizó muestras de cabello y orina de 87 estudiantes universitarios: 47 de Santiago y 40 de Roma.

El objetivo fue evaluar cómo la contaminación atmosférica se refleja en biomarcadores vinculados al estrés oxidativo, un proceso asociado al envejecimiento celular y a enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Uno de los principales focos fue el material particulado respirable PM10, partículas microscópicas que pueden ingresar al cuerpo transportando metales y sustancias tóxicas.

Revisa también

ADN

Según la investigación, Santiago registró concentraciones promedio de PM10 de 71 μg/m³, casi tres veces más que Roma, donde se midieron 26 μg/m³.

“El material particulado no es solo polvo, sino una mezcla de compuestos químicos que pueden generar efectos negativos en la salud”, explicó el académico Manuel Leiva Guzmán, quien lideró el estudio en Chile.

Metales como cobre, hierro y manganeso, presentes en el PM10 de Santiago, favorecen la formación de radicales libres, lo que puede provocar daño celular temprano.

La autora principal del estudio, la Dra. María Luisa Astolfi, aclaró que los resultados no prueban una relación directa: “Lo que observamos son patrones en biomarcadores que pueden reflejar respuestas de estrés oxidativo frente a la contaminación”.

El análisis también consideró factores como hábitos de vida, dieta, consumo de tabaco y formas de transporte, ya que no todas las personas están expuestas de la misma manera al aire contaminado.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad