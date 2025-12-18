El abogado Esteban Yáñez Valdivia, de Trobl Abogados, analizó en un video de TikTok los riesgos legales de la denominada “compra inteligente” de vehículos, coincidiendo con las críticas del influencer Tío Tito a este sistema de financiamiento.

Yáñez señaló que su postura se basa en la experiencia judicial. “Mi opinión legal, profesional, de acuerdo a los juicios que hemos visto, que son motivadas por compras inteligentes incumplidas, es que Tío Tito tiene toda la razón”, afirmó.

El abogado explicó que estos contratos contemplan cuotas bajas por 36 meses, pero culminan con un pago final elevado.

“La última cuota, que es la número 37, se denomina cuotón, y ese cuotón es gigante”, indicó, agregando que puede llegar a varios millones de pesos y debe pagarse de una sola vez. “Si no la pagas, te demanda”, advirtió.

“ Estás comprando tiempo”

Según Yáñez, ese escenario genera presión sobre los clientes. “Con ese miedo, ¿qué haces tú? Repactar el cuotón”, dijo, detallando que la repactación implica intereses mucho más altos.

“Estás comprando tiempo para que no te embarguen, para que no te demanden”, sostuvo.

Finalmente, llamó a evaluar las consecuencias jurídicas del sistema, recordando que el vehículo queda en prenda. “Durante todo este período no va a ser mío… legalmente es tuyo, pero no lo vas a poder transferir ni vas a poder disponer de él libremente”, concluyó.