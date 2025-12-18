;

Torres del Paine subirá hasta 180% el valor de sus entradas: nuevo precio regirá desde 2026

El aumento coincide con un complejo escenario marcado por la paralización de guardaparques.

Javiera Rivera

Torres del Paine

Torres del Paine / © Marco Bottigelli

El Parque Nacional Torres del Paine aplicará un alza histórica en el precio de sus entradas a contar del 1 de enero de 2026, tras el anuncio de un nuevo sistema de cobro por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Según explicó el organismo, la medida busca ordenar la demanda turística, reforzar la seguridad de los visitantes y avanzar en la sustentabilidad del parque.

El nuevo esquema contempla entradas diferenciadas por tipo de recorrido, entre ellos Full day, Base Torres, Circuito W y Macizo Paine.

De acuerdo con cifras entregadas por el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, a La Prensa Austral, los turistas extranjeros pasarán de pagar $46.000 a $80.900, lo que representa un aumento de $34.900.

En tanto, para los visitantes chilenos que realicen los circuitos W o Macizo Paine, el valor subirá de $13.500 a $37.800, un alza cercana al 180%.

Revisa también

ADN

Rechazo del sector turístico

La Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) y Hoteleros de Chile criticaron la medida, acusando falta de diálogo con la industria y advirtiendo un impacto negativo en la competitividad del principal destino turístico del país.

A este escenario se suma el anuncio de una paralización de los guardaparques de Torres del Paine, quienes denunciaron precariedad laboral y cuestionaron la reapertura del circuito Macizo Paine.

Cabe mencionar que este conflicto se da además en un contexto sensible, tras el accidente ocurrido en noviembre de 2025, donde fallecieron cinco turistas en el circuito “O”.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad