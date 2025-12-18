Torres del Paine subirá hasta 180% el valor de sus entradas: nuevo precio regirá desde 2026

El Parque Nacional Torres del Paine aplicará un alza histórica en el precio de sus entradas a contar del 1 de enero de 2026, tras el anuncio de un nuevo sistema de cobro por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Según explicó el organismo, la medida busca ordenar la demanda turística, reforzar la seguridad de los visitantes y avanzar en la sustentabilidad del parque.

El nuevo esquema contempla entradas diferenciadas por tipo de recorrido, entre ellos Full day, Base Torres, Circuito W y Macizo Paine .

De acuerdo con cifras entregadas por el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, a La Prensa Austral, los turistas extranjeros pasarán de pagar $46.000 a $80.900, lo que representa un aumento de $34.900.

En tanto, para los visitantes chilenos que realicen los circuitos W o Macizo Paine, el valor subirá de $13.500 a $37.800, un alza cercana al 180%.

Rechazo del sector turístico

La Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) y Hoteleros de Chile criticaron la medida, acusando falta de diálogo con la industria y advirtiendo un impacto negativo en la competitividad del principal destino turístico del país.

A este escenario se suma el anuncio de una paralización de los guardaparques de Torres del Paine, quienes denunciaron precariedad laboral y cuestionaron la reapertura del circuito Macizo Paine.

Cabe mencionar que este conflicto se da además en un contexto sensible, tras el accidente ocurrido en noviembre de 2025, donde fallecieron cinco turistas en el circuito “O”.