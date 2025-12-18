La dura respuesta de Harold Mayne-Nicholls a Sergio Jadue: “Yo no le contesto a delincuentes”

Harold Mayne-Nicholls respondió con dureza a los cuestionamientos realizados por Sergio Jadue, luego de la sorpresiva reaparición pública del expresidente de la ANFP desde Miami, donde participó en un podcast.

Jadue cuestionó la gestión de Pablo Milad al mando de la Federación de Fútbol de Chile, especialmente por los pobres resultados. “Si yo no hubiese ido a un Mundial, renuncio al otro día”, afirmó, en una frase que reabrió el debate sobre la continuidad del actual presidente de la FFCh.

El exdirigente también retomó su histórico enfrentamiento con el excandidato presidencial. “Mayne-Nicholls habla de la honradez, pero está imputado en casos de delitos por temas de plata por los Panamericanos”, aseguró Jadue.

Frente a estos dichos, Mayne-Nicholls respondió en entrevista exclusiva con Radio ADN, descartando cualquier posibilidad de diálogo con el exdirigente.

“ Yo no le contesto a delincuentes”

“Yo no le contesto a delincuentes. Él no está en Estados Unidos de vacaciones, está porque cometió delitos. Mientras no devuelva todo lo que robó al fútbol chileno, no le contesto”, afirmó.

Consultado por la gestión de Pablo Milad, el excandidato presidencial optó por una mirada más equilibrada. “Siempre se pueden hacer cosas mejores, pero tampoco es que todo haya sido horrendo. Hay cosas que deberían llenar de orgullo al país”, sostuvo.

Finalmente, sobre el presente del fútbol chileno y de la selección, Mayne-Nicholls advirtió que: “Nos falta trabajo con los menores, trabajo físico, de intensidad y técnico. Talento hay mucho, pero falta más disciplina, humildad y preparación”.