;

La dura respuesta de Harold Mayne-Nicholls a Sergio Jadue: “Yo no le contesto a delincuentes”

En diálogo con Radio ADN, el excandidato presidencial respondió a los dichos del expresidente de la ANFP, quien puso en duda su probidad.

Martín Neut

Cristóbal Álvarez

Harold Mayne-Nicholls

Harold Mayne-Nicholls / Lukas Solis / AgenciaUNO

Harold Mayne-Nicholls respondió con dureza a los cuestionamientos realizados por Sergio Jadue, luego de la sorpresiva reaparición pública del expresidente de la ANFP desde Miami, donde participó en un podcast.

Jadue cuestionó la gestión de Pablo Milad al mando de la Federación de Fútbol de Chile, especialmente por los pobres resultados. “Si yo no hubiese ido a un Mundial, renuncio al otro día”, afirmó, en una frase que reabrió el debate sobre la continuidad del actual presidente de la FFCh.

Revisa también:

ADN

El exdirigente también retomó su histórico enfrentamiento con el excandidato presidencial. “Mayne-Nicholls habla de la honradez, pero está imputado en casos de delitos por temas de plata por los Panamericanos”, aseguró Jadue.

Frente a estos dichos, Mayne-Nicholls respondió en entrevista exclusiva con Radio ADN, descartando cualquier posibilidad de diálogo con el exdirigente.

Yo no le contesto a delincuentes”

Yo no le contesto a delincuentes. Él no está en Estados Unidos de vacaciones, está porque cometió delitos. Mientras no devuelva todo lo que robó al fútbol chileno, no le contesto”, afirmó.

Consultado por la gestión de Pablo Milad, el excandidato presidencial optó por una mirada más equilibrada. “Siempre se pueden hacer cosas mejores, pero tampoco es que todo haya sido horrendo. Hay cosas que deberían llenar de orgullo al país”, sostuvo.

Finalmente, sobre el presente del fútbol chileno y de la selección, Mayne-Nicholls advirtió que: “Nos falta trabajo con los menores, trabajo físico, de intensidad y técnico. Talento hay mucho, pero falta más disciplina, humildad y preparación”.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad