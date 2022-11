Senador Lagos Weber por acuerdo constitucional: “Si no se hace ahora, es una bomba de tiempo”

Continúan las conversaciones entre las diversas fuerzas políticas del país para acercar posiciones y lograr un acuerdo para continuar con el proceso constitucional.

El pasado miércoles se dieron algunas luces de un posible acuerdo, sin embargo, la discusión se dilató y, de momento, esta se podría alcanzar “antes de navidad”.

Sobre esto conversó el senador PPD Ricardo Lagos Weber en ADN Hoy, donde señaló que “yo creo que las distintas fuerzas políticas están tratando de llegar a un entendimiento, pero siento que se empieza a acabar el tiempo“.

“Si bien yo entiendo que tienen voluntad, no siento que todos estén preocupados de avanzar rápido en lo que se requiere. Mi impresión, no obstante, es que se llegará a acuerdo”, agregó.

En esa línea, el parlamentario oficialista expresó que las discusiones por el proceso constitucional “hay que resolverlo rápido, porque no podemos seguir dedicándole más tiempo“.

Respecto a la conformación y mecanismo de elección, el senador Lagos Weber aseguró que “tiene que haber un acuerdo, con convencionales elegidos democráticamente por la ciudadanía, con voto obligatorio, paridad, y con representación de pueblos originarios”.

“Esto no excluye que, en porcentaje menor, haya un comité de expertos. Debe haber también un plebiscito de salida. Pero si no se hace ahora, es una bomba de tiempo“, advirtió.

Ley de Presupuesto 2023

En otra arista, Ricardo Lagos Weber se refirió a las discusiones por la Ley de Presupuesto 2023, adelantando que en el Senado hay más opciones de llegar a acuerdos, detallando además que durante esta jornada se tratarán temas de presupuesto asociados a Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Cultura, Educación y Salud.

Al respecto, el parlamentario indicó que “en el Senado vamos a hacer algunas modificaciones a las peticiones que se adoptaron en la Cámara de Diputadas y Diputados, para bien, a mi juicio“.

“Vamos a reponer recursos que no se debieron suprimir o recortar, como a las instituciones de Memoria y Derechos Humanos”, aseveró.

TPP11

Finalmente, el senador PPD se refirió al TPP11 y las side letters que busca amarrar el Gobierno con otros países miembros. “A mí me parece bien buscar otro mecanismo para la solución de controversias, lo que no me parecía era condicionar esos acuerdos bilaterales a la entrada en vigencia al tratado respecto de Chile”, aseguró.

“Lo de las side letters no ha funcionado muy bien. De los 10 países a quienes se les mandó estas cartas, dos ya dijeron que no“, cerró Lagos Weber.