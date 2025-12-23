Nadia Russo, psicóloga: “Que un niño le dé un beso en la boca a los papás no es tierno. Borra fronteras para desarrollarse de manera sana”

Pese a que no se trata de una práctica estandarizada, no son pocas las casas donde se repite una escena en particular: padres que besan a sus hijos en la boca, entendida dentro de ese círculo como una señal irrefutable de cariño y de una intimidad familiar marcada por fuertes lazos.

Según la psicóloga Nadia Russo (@nadiarusso.psi en redes sociales), hacerlo no es una buena idea y entregó varios argumentos para respaldar su postura. “Que un nene o una nena le dé un beso en la boca a al papá o a la mamá no es tierno”, lanzó en sus redes sociales.

Acorde a sus palabras, esta acción esconde un “significa simbólico” y no se trataría de una situación “neutra”. “Tiene un peso enorme”, planteó la experta en psicología clínica.

“El niño se va estructurando, va construyendo su psiquismo a partir de límites claros. Él tiene que saber cuál es su cuerpo y cuál es el cuerpo del otro”, señaló.

“El beso en la boca no pertenece al mundo infantil, pertenece al mundo del adulto. Y ahora, cuando el adulto habilita ese gesto, está borrando las fronteras para que el chico pueda desarrollarse de manera sana“, desarrolló.

Russo hizo una aclaración: no apunta a que existan “intenciones sexuales” por parte de los progenitores. “Estoy diciendo algo más incómodo. Cuando un adulto permite esto, pone al chico en un lugar que no le corresponde. En un lugar de ser la pareja emocional de mamá o de papá”.

Existiría otro punto clave, y es que un niño no comprende desde lo racional, sino desde el registro de su propio cuerpo.

“Si ese cuerpo recibe ambigüedades, pueden aparecer confusiones sobre la intimidad, dificultades para poder diferencias, el afecto del deseo”, sumó.