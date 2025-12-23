Del Santa Laura al campamento minero: Cobresal tiene nuevo refuerzo para la temporada 2026 / Cristofer Devia/ Uno noticias

Cobresal anunció oficialmente la incorporación del mediocampista nacional Bryan Carvallo, quien viene de defender la camiseta de Unión Española, equipo que sufrió el descenso este 2025.

El futbolista de 29 años se convirtió en el segundo refuerzo de los “mineros” para la temporada 2026, sumándose al lateral izquierdo Antonio Castillo.

Con su arribo al conjunto norteño, Bryan Carvallo vestirá la octava camiseta de su carrera tras pasar por Unión Española, Unión La Calera, Universidad de Concepción, Everton, Deportes Antofagasta, Colo Colo y el Necaxa de México.

“El mediocampista suma un nuevo desafío vistiendo la camiseta albinaranja. ¡Bienvenido a la Legión Minera! El Salvador te recibe con ilusión y esperanza”, señaló Cobresal a través de sus redes sociales.