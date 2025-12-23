Cliente compraba en tienda de La Florida, pero fue detenido por un error de precio: recibirá millonaria indemnización

Un caso que parecía un simple error de precios en una tienda de retail terminó con millonaria indemnización: la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que Easy Retail S.A. deberá pagar $3.000.000 a un cliente que fue retenido y denunciado por guardias tras comprar un producto cuyo precio estaba mal etiquetado.

El incidente ocurrió en una sucursal de Easy en la comuna de La Florida, cuando el consumidor compró un artículo cuyo precio en sala coincidía con lo cobrado en caja. Tras pagar y retirar su boleta, fue detenido por el personal de seguridad al pasar por el control de salida, bajo la sospecha de haber manipulado etiquetas.

Los guardias condujeron al cliente a dependencias internas del local y posteriormente lo entregaron a Carabineros, iniciándose una investigación penal por un posible delito de estafa. Sin embargo, esa causa fue sobreseída definitivamente, al no acreditarse maniobras fraudulentas ni delito alguno.

Tras el cierre de la investigación penal, el afectado presentó una querella infraccional y una demanda civil ante el Segundo Juzgado de Policía Local de La Florida, argumentando que su detención y acusación vulneraron sus derechos bajo la Ley del Consumidor.

En primera instancia, el tribunal acogió la demanda y determinó que Easy había incumplido con su deber de seguridad y atención, calificando la actuación de sus guardias como desproporcionada e injustificada. La sentencia incluyó multa para la empresa e indemnización por daño moral.

La empresa apeló, sosteniendo que no hubo negligencia y que los procedimientos de seguridad se aplicaron conforme a sus protocolos internos. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago, en una sentencia dictada el 12 de diciembre de 2025, confirmó íntegramente la decisión de primera instancia.

La Sala del tribunal de alzada rechazó los argumentos de Easy, enfatizando que no existían antecedentes suficientes que justificaran la retención del cliente ni su entrega a la policía, más allá del error de precio.