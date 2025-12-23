;

“Me dijeron que mi casa iba a caer al río”: el crudo relato de vecina de cuya vivienda quedó al borde del acantilado en Quellón

La vivienda no presentó daños estructurales en su interior, aunque una bodega resultó afectada y el terreno quedó socavado tras el colapso del sistema de aguas lluvias.

Cristóbal Álvarez

26 de Diciembre de 2016/QUELLONFOTO:NICOLAS KLEIN/AGENCIAUNO

26 de Diciembre de 2016/QUELLON FOTO:NICOLAS KLEIN/AGENCIAUNO / Matias Artigas

Durante la tarde del sábado, un deslizamiento de tierra se registró en pleno sector céntrico de Quellón, en la isla de Chiloé, luego de un episodio de precipitaciones intensas concentradas en pocas horas.

En concreto, el hecho ocurrió cerca de las 15:00 horas en el entorno de calle Gómez García con Pasaje Entel, donde el terreno cedió en la faldera del río, generando preocupación por una vivienda emplazada en el borde del área afectada.

Revisa también:

ADN

La propietaria del inmueble se encontraba fuera de la comuna cuando fue alertada por residentes cercanos sobre la magnitud de la emergencia. “Mi vecina me llamó y me dijo que mi casa se iba a caer al río. Me mandó una foto y ahí vi la realidad. Parecía un horror”, relató.

Al regresar, constató que el terreno bajo su casa había sido socavado, quedando la estructura a escasa distancia del deslizamiento. “La casa no se dañó nada. Una bodega sí resultó afectada, pero yo estoy viviendo en mi casa”, sostuvo.

“Las alcantarillas se taparon, todo rebasó, y eso socavó el relleno que se había hecho. El agua venía desde el sector alto”, explicó, agregando que “este es un terreno que compré con mucho sacrificio, como muchos chilotes, para poder vivir acá. Siempre me acostumbré al agua, pero nunca pensé que esto iba a pasar”.

Desde el municipio de Quellón informaron que se activaron los protocolos de emergencia, se realizan evaluaciones técnicas en la zona y se mantiene la recomendación de restringir el acceso al borde del área comprometida mientras se analizan medidas de mitigación.

Contenido patrocinado

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad