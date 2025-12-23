“Me dijeron que mi casa iba a caer al río”: el crudo relato de vecina de cuya vivienda quedó al borde del acantilado en Quellón

Durante la tarde del sábado, un deslizamiento de tierra se registró en pleno sector céntrico de Quellón, en la isla de Chiloé, luego de un episodio de precipitaciones intensas concentradas en pocas horas.

En concreto, el hecho ocurrió cerca de las 15:00 horas en el entorno de calle Gómez García con Pasaje Entel, donde el terreno cedió en la faldera del río, generando preocupación por una vivienda emplazada en el borde del área afectada.

La propietaria del inmueble se encontraba fuera de la comuna cuando fue alertada por residentes cercanos sobre la magnitud de la emergencia. “Mi vecina me llamó y me dijo que mi casa se iba a caer al río. Me mandó una foto y ahí vi la realidad. Parecía un horror”, relató.

Al regresar, constató que el terreno bajo su casa había sido socavado, quedando la estructura a escasa distancia del deslizamiento. “La casa no se dañó nada. Una bodega sí resultó afectada, pero yo estoy viviendo en mi casa”, sostuvo.

“Las alcantarillas se taparon, todo rebasó, y eso socavó el relleno que se había hecho. El agua venía desde el sector alto”, explicó, agregando que “este es un terreno que compré con mucho sacrificio, como muchos chilotes, para poder vivir acá. Siempre me acostumbré al agua, pero nunca pensé que esto iba a pasar”.

Desde el municipio de Quellón informaron que se activaron los protocolos de emergencia, se realizan evaluaciones técnicas en la zona y se mantiene la recomendación de restringir el acceso al borde del área comprometida mientras se analizan medidas de mitigación.