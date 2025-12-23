El presidente del directorio del Metro de Santiago, Guillermo Muñoz, abordó en conversación con ADN Hoy los avances de la instalación de puertas de andén en la estación San Pablo de la Línea 1.

“Esto es un hito muy relevante, marca el inicio de lo que será la modernización de la Línea 1, que no solo es la más antigua, sino que es la más importante. Lo que pasa en la Línea 1 afecta el resto de la red”, dijo Muñoz.

Agencia UNO / Hans Scott Ampliar

Y destacó que “hay un sinfín de incidentes que se evitan teniendo las puertas de andén, y con eso se hace mucho más robusta la red ”.

“Estamos partiendo por el extremo poniente”

Respecto al funcionamiento, el presidente del Metro de Santiago indicó que “va a haber una apertura automatizada de las puertas de andén coordinada con las puertas del tren, lo que ayuda a dar muchísimo más seguridad a los usuarios”.

Consultado por los plazos de la instalación, respondió: “Estamos partiendo por el extremo poniente de la red, las cuatro primeras estaciones (San Pablo, Neptuno, Pajaritos y Ecuador) ya prácticamente vamos a tenerla durante el primer cuatrimestre de 2026 ″.

“Luego, estamos haciendo un proceso de priorización considerando no solo aquellos lugares donde tenemos más incidentes, sino que también son más relevantes para la operación de la red. Probablemente de ahí saltemos al tramo central, compuesto por Los Héroes-Baquedano”, finalizó Guillermo Muñoz.