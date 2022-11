Canadá no firmará side letters por TPP11, pero compromete revisar mecanismo de solución de controversias mediante memorándum

Durante esta jornada, y en medio de su participación en la cumbre APEC, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, informó que Canadá no firmará las side letters por el TPP11.

Según explicó la canciller, el país liderado por Justin Trudeau ratificó en un memorándum que revisarán los mecanismos para la solución de controversias.

“No va a firmar side letter, pero sí va a abrir el debate sobre el mecanismo en el TPP, como también en el tratado de libre comercio que tenemos nosotros con Canadá”, señaló Urrejola.

“No es que no se acepte. Me parece que con Canadá dimos un paso que va mucho más allá, y es que es una declaración conjunta donde ambos países manifestamos el interés de, una vez que Chile ya haya depositado el TPP y esté vigente, podamos tener una discusión sobre el mecanismo de resolución de controversia dentro de lo que es el TPP”, detalló la ministra respecto a la decisión de Canadá de no firmar las side letters.

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric sostuvo que este memorándum “promueve una revisión del mecanismo de resolución de controversia entre empresas y Estado“.

“Desde nuestra perspectiva, que también es compartida por Canadá, existe una desigualdad en el trato que muchas veces favorece a las empresas por sobre el Estado, y eso es algo que tiene que ser revisado. Se está impulsando también en la Unión Europea”, agregó el Mandatario.

Finalmente, el Presidente reiteró que “cumplirán con el mandato que nos otorga el Congreso Nacional” y que depositarán el acuerdo por TPP11 durante este año.