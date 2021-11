Elecciones 2021: Sichel se disculpó por enojarse, Provoste apareció con su mamá y Kast rechazó que lo vinculen con el fascismo en franja de este lunes

La franja electoral presidencial de este lunes 1 noviembre fue emitida por la televisión abierta desde las 12:40 a las 13:00 horas.

En ese periodo fueron desplegados los mensajes de los candidatos a la primera magistratura del país, y el primer candidato que apareció fue Sebastián Sichel.

El independiente apareció en un video señalando que ha sufrido malos momentos en el rol de abanderado de Chile Podemos Más.

Sebastián Sichel recordó en ese sentido la entrevista a su padrastro en The Clinic y añadió que el gran apoyo que ha tenido es su esposa Bárbara.

“Lloré de rabia y me enojé, lo que se me notó… Me equivoqué varias veces y les pido perdón, pues nadie me enseñó a ser candidato”, dijo Sebastián Sichel, quien añadió que los extremos políticos no le hacen bien al país.

Más candidatos en las elecciones

El segundo turno fue de Franco Parisi, del Partido de la Gente, quien abordó el tema de la Educación Superior en Chile.

“La mayoría de las carreras están infladas para que las instituciones ganen dinero. En el mundo duran un promedio del 30% menos, por lo que hay que acortarlas para bajar costos y hacer más rápida la inserción laboral”, indicó.

Franco Parisi instaló el lema “Licenciado es igual a titulado” y abordó el tema de los e-gamers, para impulsar que en los colegios exista el ramo de programación.

Siguió Marco Enríquez-Ominami, del PRO, quien entregó mensajes sobre la zanja propuesta por José Antonio Kast para abordar el tema de la migración y el cuarto retiro.

“ME-O” también se refirió a su propuesta para reactivar la economía nacional.

“La pensión promedio de los profesores es de 300 mil pesos, la mitad de Chile gana 400 mil y las jubilaciones promedio son de menos de 219 mil… Por eso hay que meter plata al bolsillo de la gente, algo que los otros candidatos no entienden”, precisó.

“Plata y pega son necesarias para salir de este momento terrible por la pandemia”, cerró.

Otros mensajes

La cuarta aparición fue la de Yasna Provoste, por Nuevo Pacto Social, quien apareció con su madre, Nelly de los Santos Campillay Álvarez.

“Que Dios me la bendiga… Sé que lo hará muy bien (como Presidenta), pues es una persona muy trabajólica y nació para ser servir. Le gusta ayudar a todos”, dijo la mamá de la senadora, quien recordó además una anécdota de niña.

Esa vez, Yasna Provoste no estaba en el gimnasio al que iba a entrenar pues partió a la casa de una amiga, y hasta con Carabineros la buscaron.

Continuó el espacio de Eduardo Artés, de Unión Patriótica, el que partió con un cartel que indicaba que el Presidente Sebastián Piñera es corrupto y siguió con el testimonio de una profesora.

Ella, colega del candidato, indicó que desde el Golpe Militar de 1971 la educación no es prioridad en el país, que se ha convertido en un negocio y que desde la Concertación en adelante solo se ha profundizado tal sistema.

Y luego con una canción, el espacio de Eduardo Artés llamó a “refundar la Patria” y a mantener el cobre, el litio y el agua como propiedades del país.

Otros candidatos

La sexta aparición fue de José Antonio Kast, quien se refirió a los dichos que lo vinculan al nazismo, lo que explicó le da rabia.

El representante de Republicanos dijo que su historia familiar es lejana a ese movimiento, que fue criado por una persona afectada por los nazis en Alemania y que su abuelo fue opositor a Adolf Hitler.

José Antonio Kast también se refirió a su relación con Dios y dijo que respetaba a todos en sus creencias y que nunca impondría algo al respecto.

Su espacio terminó con un cantante de rap llamando a votar por él.

Y el último espacio en aparecer fue el de Gabriel Boric, del pacto Apruebo Dignidad.

La voz en off del candidato acompañó un video en el que se habló acerca de lo que le da forma al país, resumiendo en que su diversidad es lo que le da valor a Chile.

Luego varias personas entregaron sus testimonios para apoyar a Gabriel Boric, y se enfatizó en el reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTIQ+.