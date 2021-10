Yasna Provoste por relación entre Boric y el PC: “Al candidato de esa coalición le queda incómodo”

Durante la noche del jueves, la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social y senadora democratacristiana, Yasna Provoste, participó del programa “La Candidata”, de Mega, dedicado a las entrevistas en profundidad de los aspirantes a La Moneda.

Durante la sección “malditas redes”, conducida por la periodista Paulina de Allende-Salazar, Provoste tuvo que enfrentar una situación con una histórica de la falange: se trata de Marta Larraechea, esposa del expresidente Eduardo Frei, quien en algún momento la invitó a irse al Partido Comunista, en relación a sus ideas más de izquierda.

“Cuando uno conoce bien a la base de la Democracia Cristiana, yo me parezco mucho a la gran mayoría de la base de la DC (…) me interpreta mucho aquellos 13 militantes de la DC que firmaron la carta en contra del Golpe de Estado, me interpreta la sindicalización campesina, me interpreta la reforma agraria, esos valores profundos de la DC”, fue parte de los argumentos que con los que enfrentó la situación.

Su gusto por la gimnasia e intercambio con Nadia Comaneci

Uno de los momentos que más ha llamado la atención de la candidata Provoste durante la campaña ha sido la demostración de sus habilidades gimnásticas, puntualmente el video que colgó en su cuenta en Twitter haciendo la posición invertida. La publicación resultó con una reacción de la histórica exgimnasta Nadia Comaneci, el 10 perfecto en el deporte olímpico.

Según señaló la candidata, fue la segunda vez que la mundialmente reconocida exatleta reacciona a algo publicado por ella. Sin embargo, lo tomó como algo anecdótico.

Liderazgo en la falange

En los debates hasta ahora se ha criticado la falta de liderazgo de la senadora, puntualmente por la imposibilidad de aunar criterios como por ejemplo, en el caso del aborto y la violencia en La Araucanía.

“Me parece que es muy importante que uno entienda que la unanimidad no es lo que uno necesariamente busca, sino construir mayorías, y de eso yo sé y he sido capaz de construir mayorías. en cada uno de los ejemplos que usted ha dado hemos dispuesto de una mayoría que ha acompañado esas transformaciones”.

Segunda vuelta

Sin consolidar su liderazgo en las encuestas, Yasna Provoste fue consultada en “La Candidata” por una segunda vuelta entre sus contendores Gabriel Boric y José Antonio Kast (este último catalogado, a su juicio, como “extrema derecha“).

Descartando el “caso hipotético” de ese escenario, señaló: “tengo claro que por la derecha no voy a votar nunca, y estamos trabajando para estar en la papeleta de segunda vuelta”. Además, descartó alguna animadversión particular contra el Partido Comunista: “Yo nunca he sido anti algo, anti PC, nada. Nosotros convivimos en el gobierno de la Nueva Mayoría con el PC”.

Con todo, hizo su diagnóstico: “al candidato de esa coalición (Gabriel Boric) le queda incómodo” un gobierno con el mismo PC. “Él mismo ha dicho que no a permitir ese tipo de amenazas cuando el PC le dice que van a estar vigilando su programa”.