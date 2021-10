Eduardo Artés realizó llamativas declaraciones sobre Corea del Norte y el K-pop

Durante el pasado jueves, el candidato presidencial de Unión Patriótica (UPA), Eduardo Artés, participó del nuevo programa de Mega, El Candidato, espacio dedicado a conocer a los postulantes a la presidencia de Chile, en cual el presidenciable realizó llamativas declaraciones sobre Corea del Norte y el K-pop.

Durante la entrevista realizada con Soledad Onetto, Artés se refirió a su viaja realizado en 2018 a Corea del Norte, por lo qué relató lo que vio durante su visita al país asiático.

“Vi un pueblo alegre, modestamente, vi una vida modesta, pero no vi pobreza. No vi diferencias de barrios, cómo viven unos, cómo viven otros”, señalo el presidenciable UPA .

Asimismo Artés sostuvo que “allá se jubilan las mujeres a los 50 años y los hombres a los 55, vi los lugares que se reúnen, juegan a sus juegos. Vi gente muy contenta, el tiempo libre cómo lo usan”.

A lo anterior el candidato recalcó que “en general, indiscutiblemente que es una vida muy modesta, ellos tienen su forma de entender la vida que es totalmente respetable”.

Eduardo Artés y el K-pop

De igual forma, el candidato de Unión Patriótica se refirió al K-pop o pop coreano, luego que un estudiante de 17 años le preguntó al candidato: “Kim Jong-Un le declaró la guerra al k-pop, incluso dijo que era un cáncer. ¿Usted que lo considera un buen gobernante, piensa lo mismo?“.

A lo anterior Eduardo Artés sostuvo: “Hay que informarse un poquito más y no solamente (creer) en las informaciones que te llegan. Cuando se reunió la vez pasada el máximo dirigente de Corea del Sur con Kim Jong-un, vino una delegación de música que actuó en Pyongyang, que era K-Pop, que no es otra cosa que pop coreano”.

“Participó y el público lo escuchó. Esa información no sé de dónde es… puede ser, yo no sé, no la he escuchado”, añadió Artés.

“Mi propuesta es para Chile, no soy de Corea del Norte”

Dando paso a otro tema, la periodista Paulina de Allende-Salazar le preguntó a Artés qué le parecía el informe de Human Rights Watch a 54 ciudadanos y 8 oficiales norcoreanos respecto a abuso sexual y violencia contra las mujeres por parte de los oficiales norcoreanos, a lo que el candidato expresó que “no puedes creer a un organismo que está ligado al gobierno norteamericano, y que recibe desde ahí su financiamiento”.

El candidato Artés aprovechó la instancia para descartar que su propuesta sea “un mundo semejante a Corea del Norte”, señalando que “mi propuesta es para Chile, yo no soy de Corea del Norte, ni de ningún lugar”.

“El socialismo es originario y particular de acuerdo a las condiciones de cada país. Yo solamente defiendo el derecho a la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos y comparto con todos los países que se paren frente al imperio, porque tienen su derecho”, finalizó Artés.

Las declaraciones del candidato presidencial Eduardo Artés no pasaron inadvertidas en las redes sociales, en donde los cibernautas inmediatamente utilizaron su ingenio y comentaron las opiniones del candidato por medio de memes.

Corea del Norte buscando señal para ver al compañero Artés.#ElCandidato pic.twitter.com/W9NgygzRXl — pobrecabro (@Pobrecabro) October 22, 2021