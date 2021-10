La “pirueta” de Yasna Provoste que se hizo viral en redes sociales y que sacó aplausos de Nadia Comaneci

La exgimnasta rumana y leyenda del deporte, Nadia Comaneci, elogió a la candidata presidencial Yasna Provoste luego de que viralizara un video de la senadora realizando una “pirueta”.

“Bravo“, señaló la exmedallista olímpica a través de sus redes sociales, aplaudiendo la acción de la abanderada de la DC, quien también aprovechó de responderle mediante Twitter.

“Gracias querida Nadia! eras mi ídola cuando era niña y competía en gimnasia. Si soy elegida Presidenta de Chile, trabajaré para promover el deporte como parte de una mejor educación“, señaló la candidata presidencial de la Democracia Cristiana.

Asimismo, Yasna Provoste agregó que “¡quizás, la próxima Nadia Comaneci sea una chica chilena esperando su oportunidad!”.

Thanks, dear Nadia! You were my idol when I was a girl competing in gymnastics. If I am elected as President of Chile, I will work hard to promote sports as part of a better education. Perhaps, the next Nadia Comaneci is a Chilean girl waiting for her chance!

