En medio del foro“Las Pymes y el Futuro de Chile”, que reunió a los candidatos presidenciales (sin la participación de Franco Parisi ni Eduardo Artés) en la Centro Cultural Gabriel Mistral (GAM), para conversar respecto a sus políticas en esta materia, el presidenciable del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, apuntó sus dardos contra la carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric y llamó al diputado a votar en contra del polémico proyecto de indulto.

En medio de una ronda de preguntas, uno de los moderadores del foro le preguntó al candidato republicano sobre las inquietudes de Marco Enríquez-Ominami, acerca de la apertura de un cuenta de Pymes del republicano en Panamá, José Antonio Kast en repuesta, sostuvo de manera irónica que destinará parte de su tiempo a ver “películas de ficción que ha hecho (ME-O), sobre Chávez, Castro, sus documentales a Alberto Fernández, para ve algo novedoso”.

Pero el candidato Kast no solo respondió a ME-O y dirigió sus declaraciones hacia Gabriel Boric y dijo: “también decirle a Gabriel si quiere apoyar a la Pymes, que vote en contra del proyecto de indulto que presentó la senadora Provoste”.

A los que el diputado Boric reprendió: “se vota en el Senado eso“. Repuesta que que provocó la inmediata reacción de Kast, quien agregó: “por eso después, cuando pase a la Cámara de Diputados, usted que sigue siendo diputado, vótelo en contra“.

Aprovechando la instancia, Kast además sacó a colación nuevamente el error de Gabriel Boric y las cifras respecto al patrimonio del exdiputado, a lo que manifestó: “me hubiera gustado que ocupara la cifra de Gabriel, que como me hizo ser el hombre más rico del mundo, con 12 mil millones de dólares, que me puso en un problema familiar porque mis hijos están buscando los recursos. Bueno le pido que se pongan los dos de acuerdo cuando hablen de ficciones”, esgrimió finalmente Kast contra los Boric y ME-O.

Cabe recordar que el proyecto de indulto fue aprobado en particular por la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, por lo que aún se encuentra a la espera de se puesto en tabla para ser votado en sala.

Aún así, el pasado 1 de noviembre, los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), anunciaron que recurrían al Tribunal Constitucional (TC) con el fin de evitar que los proyecto de ley de indulto a los detenidos del estallido social avancen en siguientes tramitaciones.