Sebastián Sichel dio libertad de acción a Chile Podemos Más: “No sacrificaremos el futuro por la intolerancia del pasado”

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, pidió a los partidos del pacto que otorguen libertad de acción a sus militantes, luego que un grupo de parlamentarios oficialistas anunciaron que se descolgarán de su campaña para apoyar a José Antonio Kast.

“Las elecciones que vienen son las más importantes del siglo XXI”, comenzó diciendo. “El país está definiendo su ruta. Son el reflejo de la esperanza de millones de chilenos que necesitan que el Estado haga bien su pega, que luche contra los abusos, que apoye a sus pymes, que detenga a los narcos, que se oponga a la violencia venga de donde venga y que resuelva sus propios problemas y no se agudicen por los conflictos de la política“.

El abanderado oficialista recordó que ganó las primarias del 18 de julio por una “amplia mayoría” y con una candidatura independiente. Además, remarcó que participó en un proceso “con partidos” y puso énfasis en el compromiso de apoyar al ganador.

“Me presenté como candidato porque estoy convencido que hay que construir una mayoría diversa, que no basta con los partidos, pero también se necesitan a los partidos para hacer democracia. Pero también tenemos a convocar a muchos chilenos que no se sienten parte de la democracia ni se ven interpretados por lo que hacemos“, agregó Sichel.

El mensaje de Sichel a los “descolgados”

Respecto de la situación en el oficialismo, el presidenciable sostuvo que “mientras algunos queremos ofrecer este proyecto de futuro, desde la independencia, con los partidos, nos hemos dado cuenta estos días que otros, saliéndose del compromiso democrático que habíamos tomado, quieren volver al pasado“.

En esa línea, Sebastián Sichel emplazó a los militantes de Chile Podemos Más que apoyarán a José Antonio Kast. Los acusó de “apoyar una antigua derecha y entender y hacer que el país retroceda en derechos que había ganado para las diversidades, para las mujeres, para las minorías, para el cambio climático y el combate por la sustentabilidad. Quieren volver atrás simplemente porque no creen en un proyecto colectivo y no entienden el valor de liderar un proceso de cambios en Chile”.

Además, los apuntó por “no respetar las reglas básicas de la democracia” y que apoyan su proyecto “sólo cuando les convenía”. “Simplemente miraban la encuesta del día para ver dónde les convenía estar cada día“, expresó.

“Parece que para algunos que haya ganado un independiente de centro es una tragedia y lo que quieren finalmente es volver a lo antiguo. Lo realmente terrible es que al parecer no creen de verdad en los cambios, no creen en los proyectos convocantes”, añadió Sichel.

La libertad de acción

Luego, Sebastián Sichel afirmó que “quiero pedirles a los partidos de Chile Podemos Más que hagan lo que esa antigua derecha quiere hacer. Que les declare la libertad de acción, que vuelvan donde querían estar y donde sólo estuvieron algunos por convicciones, aquellos que estuvieron acá cuando les convenía y que se dan vuelta simplemente porque no son capaces de cumplir con su palabra”.

“Lo que no vamos a aceptar es el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy: una persona de extrema derecha, una persona que no es tolerante, una persona que no cree en la diversidad ni en las ideas de la libertad”, subrayó Sichel.

En sus palabras finales, el candidato presidencial recalcó que “no vamos a sacrificar liderar el nuevo ciclo político para repetir los viejos fracasos de la intolerancia. No sacrificaremos el futuro por la intolerancia del pasado y la polarización que tan mal le ha hecho a Chile, por la falta de sentido de mayoría y colectivo”.