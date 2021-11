Compensación de Apple en Chile: se acerca el fin del proceso de solicitud del dinero para usuarios de iPhone afectados

Apple Chile tiene que cancelar una compensación económica a usuarios de varios modelos de iPhone que envejecían muy rápido al ser actualizados.

La empresa reconoció esa falla y llegó a un arreglo con la Organización de Consumidores y Usuarios, Odecu, que presentó una demanda colectiva en favor de los perjudicados.

Este miércoles 24 de noviembre concluirá el proceso de solicitud de la compensación para los clientes beneficiarios del acuerdo.

La demanda colectiva contra Apple Chile es de fines de 2018, y el monto de la compensación total es de 3,4 millones de dólares.

El pasado martes 24 de agosto empezó a correr el plazo de tres meses para que los usuarios solicitarán por vía electrónica el dinero aquí.

Así es que la Odecu recordó este lunes 22 de noviembre que apenas quedan dos días para inscribirse y recibir hasta 37 mil pesos por la compensación de Apple Chile.

Los interesados deben llenar el Formulario de Solicitud de Beneficio Individual (Anexo A de la Conciliación).

Y después tienen que entregar datos de su equipo iPhone y seleccionar el modo por el cual desean que se les pague la comprensión.

Los equipos Apple en cuestión

La siguiente fecha relevante del proceso será el viernes 4 de febrero de 2022, día límite para el pago a los usuarios inscritos cuyas solicitudes hayan sido aprobadas.

Los modelos comprendidos en el acuerdo son los iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y iPhone SE.

Es requisito para acceder al acuerdo con Apple Chile que estos teléfonos hayan hayan funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE).

O bien con el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

El tope máximo de dinero entregado por cada equipos será de un máximo de 1,25 UF, cerca de 37 mil pesos.

Para Odecu, este acuerdo con Apple Chile es un hito en la defensa de los consumidores, y gráfica la estrategia de buscar una mayor simetría entre las empresas y los ciudadanos.