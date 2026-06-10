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“Me encontré con un déficit de $50 mil millones”: ministro Jaime Campos detalla el escenario con el que asumió la cartera de Agricultura

El secretario señala que la falta de recursos condiciona la gestión del sector y obliga a ajustar prioridades en el presupuesto vigente.

Martín Neut

Ministro de Agricultura, Jaime Campos

Ministro de Agricultura, Jaime Campos / Hans Scott

En el marco del seminario anual de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), el ministro de Agricultura, Jaime Campos, abordó el escenario financiero del sector y planteó la necesidad de avanzar en reformas estructurales para enfrentar los desafíos productivos del agro.

Durante su intervención, la autoridad aseguró que al asumir su cargo se encontró con un importante ajuste presupuestario. “Me encontré con un déficit de $50 mil millones, dinero que estaba contemplado en la Ley de Presupuestos del año 2025 y que ahora no está”, afirmó, advirtiendo que esta situación limita la capacidad de acción del ministerio.

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Campos sostuvo que, frente a este escenario, la prioridad no es insistir en las críticas, sino adaptarse a las restricciones fiscales. “¿Saco algo con seguirme quejando? Por supuesto que no, porque eso ya no conduce a nada”, señaló, apuntando a la necesidad de reordenar la gestión interna para mantener la continuidad operativa.

“No tienen otra solución”

En paralelo, el ministro planteó una agenda de cambios en materias clave como la gestión del agua y el fomento forestal.

En ese ámbito, adelantó el trabajo de un equipo técnico que prepara una propuesta de nueva ley forestal, mientras que en recursos hídricos enfatizó la posibilidad de avanzar hacia modelos de concesión y uso más eficiente del recurso.

Finalmente, llamó a los distintos rubros agrícolas a adaptarse a un escenario de mayor competencia y diversificación. “A los cereceros (…) diversificación de los destinos. No tienen otra solución”, dijo, agregando que algunos productores, como los remolacheros, deberán evaluar cambios de cultivo ante las condiciones actuales del mercado.

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