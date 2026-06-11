New York Knicks protagoniza una remontada para la historia y queda a un triunfo del anillo de campeón de la NBA / SAUL LOEB

La noche del 10 de junio quedará marcada en la memoria de los amantes del básquetbol ante la infartante definición del cuarto partido por las finales de la NBA.

En el Madison Square Garden, los New York Knicks parecieron volver a sentir la presión de jugar en casa ante los San Antonio Spurs, que apuntaron a quedarse con otro triunfo fuera de su gimnasio y empatar la llave.

Todo conducía hacia el segundo escenario ante una gran primera mitad del elenco liderado por Victor Wembanyama, que se fue al descanso con un expresivo 76-49 a favor.

La distancia llegó a ser de 29 puntos en el tercer cuarto, pero los Knicks comenzaron paulatinamente a revertir la situación.

Así las cosas, el juego quedó empatado 105 puntos por lado a menos de un minuto del final.

Fue allí cuando, en medio de la tensión total, OG Anunoby capturó un rebote que solo él fue capaz de atacar ante un fallido tiro de Jalen Brunson y anotó la canasta con que se impusieron por 107-106, con el británico aportando 33 unidades, solo superado por un Brunson que, pese a ser intermitente en esta jornada, convirtió 36 puntos.

Así las cosas, New York Knicks quedó 3-1 en ventaja en la llave, concretando la mayor remontada de la historia de las finales de la NBA para atestarle un golpe casi mortal a los San Antonio Spurs, que buscarán descontar el sábado, cuando vuelvan a ejercer la localía en una serie muy cuesta arriba.

El dato es contundente: solo un equipo en la historia de las finales de la NBA revirtió este marcador en una llave por el anillo, honor que le corresponde a los Cleveland Cavaliers, que terminaron ganando el título en 2016.