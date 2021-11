Compensación Apple Chile: ¿Hasta cuándo dura el proceso de solicitud del dinero?

La compensación que logró la Organización de Consumidores y Usuarios, Odecu, con Apple Chile por la demanda por el uso de algunos modelos de iPhone sigue su recorrido.

Este miércoles 24 de noviembre terminará el proceso de solicitud de beneficio individual para los clientes beneficiarios del acuerdo.

Cabe recordar que la demanda colectiva fue presentada por la Odecu a fines de 2018. El monto total involucrado es de 3,4 millones de dólares.

Fue el pasado martes 24 de agosto cuando empezó a correr el plazo para que los usuarios solicitarán por vía electrónica el dinero aquí.

Odecu informó que los beneficiados son los usuarios de los modelos iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y 7 SE, con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE) o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

Los montos de la compensación

La demanda fue presentada luego de que la empresa reconoció que algunos equipos envejecían de manera más rápida con sus actualizaciones.

La compensación implica que cada persona recibirá un monto que será calculado dividiendo los 3,4 millones de dólares por el número de todos los inscritos. Pero el tope máximo de pago será de 1,25 UF, poco menos de 38 mil pesos.

Lo que viene en este proceso de compensación será el jueves 4 de febrero de 2022, cuando se cumplirán 60 días hábiles desde la fecha límite de Solicitudes de este miércoles 24 de noviembre.

El 4 de febrero del año que viene es el plazo límite de pago a los usuarios cuyas solicitudes sean aprobadas.