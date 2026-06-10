Estos son los jugadores que disputaron el Mundial Sub 20 en Chile y ahora estarán en la Copa del Mundo 2026

El año pasado se disputó el Mundial Sub 20 en Chile, en el cual Marruecos se coronó campeón venciendo a Argentina en la final. En este torneo aparecieron nuevas figuras que se dieron a conocer y ahora algunos estarán presentes en la Copa del Mundo 2026.

Aparte de las estrellas consolidadas, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Vinicius, Erling Haaland, entre otros, solo tres jugadores jóvenes que estuvieron en Chile podrán mostrar su talento en las distintas canchas de Estados Unidos, Canadá y México para así aumentar su valor y su interés en el mercado de fichajes.

Gilberto Mora, la joya mexicana

El primero que tendrá la posibilidad de debutar será el delantero mexicano Gilberto Mora. El goleador de 17 años tuvo una gran participación en el Mundial Sub 20, donde pudo jugar cinco partidos, anotar tres goles y entregar dos asistencias. Además, en Xolos de Tijuana es una de las piezas importantes en el ataque.

Debido a su gran rendimiento, Mora fue nominado por Javier Aguirre para defender a la selección mexicana adulta por primera vez en una Copa del Mundo. Los fanáticos tienen altas expectativas con el rendimiento del joven atacante.

Herrington y Okon-Engstler quieren sorprender al mundo

Sin embargo, este no es el único caso. También, en la selección de Australia, dos jugadores se repiten en las nóminas. Lucas Herrington y Paul Okon-Engstler, de 18 y 21 años respectivamente, fueron parte de la delegación que vino a Chile a disputar la cita mundialista y ahora viajarán a Norteamérica.

En el caso de Herrington, es uno de los defensores con mayor proyección en la selección australiana. El central fue recientemente fichado por el Colorado de la MLS. La principal característica de él es su altura: mide 1.93 m, que lo ayuda a tener un buen juego aéreo.

Por el lado de Okon-Engstler, es un volante defensivo aguerrido en la mitad de cancha. El jugador, que tiene descendencia belga, tiene pasos en el Benfica de Portugal y ahora es una de las figuras del Sidney FC de Australia.