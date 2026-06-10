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VIDEO. “Me embargaron como si tuviera dinerales”: le dedican canción a abogado Iván González tras nuevo video relacionado al CAE

El comediante Pelao Bordoli parodió la famosa canción “Dale Don dale” de Don Omar donde se refirió a los virales del famoso abogado influencer.

Nicolás Lara Córdova

“Me embargaron como si tuviera dinerales”: le dedican canción a abogado Iván González tras nuevo video relacionado al CAE

El abogado e influencer, Iván González, se ha convertido en objeto de conversación en las últimas semanas producto de sus videos relacionados al Crédito con Aval del Estado (CAE) donde entregaba consejos sobre cómo enfrentar la deuda con la Tesorería General de la República.

Durante esta semana, el comediante Pelao Bordoli le dedicó una canción al abogado Iván González al ritmo de “Dale don dale” de Don Omar.

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“Vale / Abogado González / Le hice caso a tus virales / Y ahora estos criminales me embargaron como si tuviera dinerales”, comenzó cantando el creador de contenidos.

“Vale González / Por deudas educacionales / Me quedé sin capitales ya ni tengo pa un sobre de los Mundiales”, remató.

El registro ya suma más de 36 mil reproducciones en Instagram donde algunos de sus seguidores felicitaron al comediante por la canción que creó.

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