La primera decisión del Tribunal de Disciplina por el caso de Javier Correa: Colo Colo entra en alerta

Colo Colo sigue con atención la situación de Javier Correa. Tras sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa luego de la derrota ante Huachipato por la Copa de la Liga, el goleador albo quedó expuesto a una dura sanción, más aún después de la denuncia presentada por el Sindicato de Árbitros de la ANFP.

En ese escenario, el Tribunal de Disciplina ya tomó una decisión con respecto al eventual castigo que podría recibir el delantero argentino. Además de citarlo a la audiencia del próximo martes, el organismo confirmó que las sanciones a los jugadores de los equipos ya eliminados de la Copa de la Liga se cumplirán en las próximas fechas de la Liga de Primera.

A través del documento informativo de las resoluciones de la audiencia de ayer martes 9 de junio, el ente disciplinario informó: “De conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento y Penalidades, los jugadores sancionados pertenecientes a clubes eliminados de la Copa de la Liga, deben cumplir tales sanciones en los siguientes partidos de competencias oficiales en que le corresponda intervenir al sancionado".

Uno de los jugadores que se vio ya afectado por este artículo fue Luis Rojas, quien fue expulsado en el último duelo copero de Universidad de Concepción y se perderá el partido de este domingo ante Universidad Católica, por la fecha 15 de la Liga de Primera.

Por su parte, Correa tendrá que acudir al Tribunal de Disciplina de la ANFP el próximo martes 19 de junio para conocer cuál será su castigo definitivo. Si es sancionado, deberá cumplir la pena en la Liga de Primera, lo que complicaría a Colo Colo de cara al arranque de la segunda rueda del torneo.

Cabe destacar que, dado que el delantero argentino fue citado por el Tribunal para la próxima semana, sí podrá estar disponible para el duelo de este sábado ante Cobresal en el Estadio Monumental.