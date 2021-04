¿Quiénes pueden recibir el dinero de la compensación de Apple?: Estas son las fechas clave del proceso

Durante la mañana de este miércoles, la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) entregó más detalles del acuerdo conciliatorio al que llegaron Apple Chile, MacOnline y Reifschneider (representantes locales de la marca) en la demanda colectiva presentada a fines del 2018, y que beneficiaría a miles de usuarios de ciertos modelos de iPhone con una compensación que llega a un total de 3,4 millones de dólares.

Así, mediante un comunicado, la organización señaló que los beneficiados serán quienes hayan sido usuarios de los modelos iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y 7 SE, con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior(para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior(para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

La demanda se presentó luego que la empresa reconociera que, con sus actualizaciones, algunos equipos envejecían de manera más rápida.

Así, quienes hayan sido dueños de alguno de estos equipos, podrán acceder a parte del dinero que entregará Apple, que hasta el momento ya asciende a 150 mil usuarios. Sin embargo, quienes no lo hayan hecho hasta ahora, todavía están a tiempo de inscribirse a través del sitio web www.conciliacionsmartphones.cl, que estará disponible a partir del 21 de abril próximo.

Las fechas clave del proceso

Odecu además detalló que el proceso tendrá algunas fechas clave, las que fueron detalladas para que los usuarios y quienes son parte de la demanda.

30 de marzo: Tribunal certifica que deja firme resolución que aprobó el acuerdo. Luego vienen dos publicaciones en diarios, aún con fecha incierta, por lo que todas las fechas siguientes son estimadas y pueden sufrir variaciones.

12 de julio: Fin del plazo para que usuarios disconformes con el acuerdo ejerzan reserva de derechos (considerando que se hizo la primera publicación el jueves 8 de abril y la segunda, el lunes 12 de abril).

Luego el Tribunal debe realizar una nueva certificación, indicando cuántas personas ejercieron la reserva de derechos. Se estima que podría ocurrir una semana después (se debe presentar un escrito, el Tribunal dictar una resolución y emitir el certificado), es decir el lunes 19 de julio.

15 de agosto: Se cumplen 15 días hábiles (sin sábados, domingos ni festivos) después de la certificación anterior, plazo para el inicio de la fecha de implementación, cuyo día 1 sería el día hábil siguiente (16 de agosto).

15 de noviembre: Transcurren 3 meses desde la fecha de implementación, y se cumple la fecha límite para solicitudes.

4 de febrero de 2022: Se cumplen 60 días (hábiles) desde fecha límite para solicitudes, del plazo o fecha límite de pago a usuarios que se hayan inscrito y cuyas solicitudes hayan sido aprobadas. Es también la fecha límite para el pago a fundaciones.

Las fechas son aproximadas y podrían sufrir una variación de días, dependiendo de posibles demoras propias del procedimiento.