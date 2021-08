Comenzó la inscripción para que los usuarios de iPhone reciban la compensación de Apple

Este martes comenzó la inscripción para que los usuarios de iPhone que están comprendidos en la demanda colectiva en contra de Apple reciban su compensación.

La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) habilitó un sitio web que permitirá a los afectados acceder a lo contemplado en el acuerdo conciliatorio con Apple Chile, MacOnline y Reifschneider.

La demanda colectiva fue presentada a fines de 2018 luego de que Apple reconociera que con sus actualizadores de software ralentizaba deliberadamente algunos modelos de iPhone más antiguos.

La Odecu logró un acuerdo en abril del presente año con las empresas involucradas, que accedieron a pagar $2.525 millones de pesos a los afectados.

¿Quiénes pueden acceder a la compensación?

Las personas que pueden solicitar este beneficio económico son los usuarios de iPhone 6; 6 Plus; 6s; 6s Plus; 7; 7 Plus y 7S que hayan funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

¿Cómo realizar la inscripción?

Para este trámite se solicita una declaración jurada sobre el hecho de haber sido usuario de los modelos ya especificados y la identificación del equipo correspondiente a través del número de serie. Además de algunos anexos y copia de la cédula de identidad.

La solicitud se realiza en el Portal Acuerdo Conciliación Smartphones. El plazo comienza este martes 24 de agosto y se extenderá por tres meses a partir de la fecha de implementación.

El pago

El beneficio de Apple puede puede alcanzar un monto máximo de $36.800 y el pago se contempla entre el 15 de noviembre al 4 de febrero de 2022. Se llevará a cabo mediante la modalidad que se elija en el Formulario de Solicitud.

En el caso de que un usuario presente más de una solicitud por diferentes equipos, la tramitación demorará un poco más por la tramitación de un procedimiento.

De esta manera, los usurarios de iPhone ya pueden comenzar su inscripción y espera la compensación económica por parte de Apple.