El Sernac anunció que Latam devolverá tasas de embarque a 400 mil pasajeros

El Sernac, Servicio Nacional del Consumidor, hizo un importante anunció este viernes 3 de septiembre. La información indica que la aerolínea Latam devolverá las tasas de embarque a cerca de 400 mil pasajeros.

Las tasas de embarque corresponden al cobro de la autoridad o el operador del aeropuerto por el uso de su infraestructura y servicios. Y Latam pagará luego del resultado de lo que se denomina Procedimiento Voluntario Colectivo.

Esta medida beneficia a quienes compraron pasajes desde el 1 de mayo de 2015 en adelante y no pudieron viajar, siempre y cuando sus tasas cumplan ciertas condiciones.

La restitución suma más de cuatro mil millones de pesos e involucra al menos a 400 mil consumidores. Este es un resultado inédito, según el Sernac, pues además de incluir la restitución de dinero reafirma un derecho de los consumidores que hasta ahora no se ejercía. Y ello no pasaba porque las empresas del rubro no informaban de ese derecho a sus clientes.

Este proceso comenzó en julio de 2019, cuando el Sernac ofició a ocho aerolíneas para exigir la devolución de las tasas de embarque por pasajes no utilizados.

Cómo es el acuerdo Sernac-Latam

Para concretar la restitución del dinero de las tasas de embarque, el acuerdo con Latam estableció tres grupos de consumidores según la fecha del viaje. Aparte, la empresa se obliga a tomar medidas para que esta situación no vuelva a ocurrir.

El proceso será auditado por una empresa externa.

– Primer grupo: Consumidores que compraron pasajes para viajar y las tasas quedaron en situación de ser devueltas en el periodo que va del 14 de septiembre de 2018 al 18 de marzo de 2020.

– Segundo grupo: Los que adquirieron pasajes y las tasas quedaron en situación de ser devueltas del 1 de mayo de 2015 al 13 de septiembre de 2018.

– Tercer grupo: Quienes tienen tasas correspondientes a viajes no efectuados en el período que va desde la celebración del acuerdo y hasta la fecha de inicio de la implementación de la corrección.