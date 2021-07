Sernac denunció a Felices y Forrados por faltas contra la ley del consumidor

Durante esta jornada se conoció que el Servicio Nacional de Consumidor, Sernac, presentó una denuncia contra Felices y Forrados por eventuales infracciones a la ley sobre protección de los derechos de los consumidores.

El documento llegó el pasado 9 de junio al tercer juzgado de policía local de Las Condes, semanas antes que la empresa anunciara que dejaría de operar.

Según indica La Tercera, Felices y Forrados habría incurrido en prácticas como “(i) el suministro insuficiente y equívoco de información relevante para los consumidores, (ii) la disposición de información cuya corroboración no resulta verificable, (iii) la adopción de cláusulas que pretenden la renuncia anticipada de sus derechos, (iv) y la utilización de frases, piezas y/o prácticas publicitarias susceptibles de ocasionar error o engaño a los consumidores respecto de la indoneidad de sus servicios”.

En esa línea, se pide que apliquen las máximas sanciones en cuanto a multas por infracciones a la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, que irían entre las 300 y 1.500 UTM, de acuerdo a la presentación de 405 páginas que contiene un informe de la Subdirección de Fiscalización del Sernac donde se analiza la documentación que expuso el emprendimiento, junto con declaraciones en sus plataformas.

De esta manera, se examinó que la potencial rentabilidad que se ofrecía en un ejemplo no se materializaba, debido a problemas de cálculo. “Junto con informar una fecha equívoca de inicio y cierre de cálculo, incorpora injustificadamente aquella rentabilidad obtenida en un período anterior al contemplado en la frase, faltando con ello a la verdad”, puntualiza el Sernac.

Al mismo tiempo se argumentó que Felices y Forrados no informa a sus usuarios que dependía de la AFP donde se encontraban para que las rentabilidades prometidas se cumplan, omitiendo información.

La denuncia no logró notificarse a Felices y Forrados debido a que, cuando concurrieron a sus oficinas en Nueva Tajamar 555. “La diligencia que no se llevó a efecto debido a que los requeridos se cambiaron de domicilio, desconociendo actual dirección, según lo manifestado por recepcionista que no se identifica”, indicaron en el expediente.