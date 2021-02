Vacunación contra el coronavirus: Cinco cosas que tienes que saber del proceso masivo que se inicia este miércoles

Finalmente este miércoles 3 de febrero se inicia masivamente la vacunación contra el coronavirus Covid-19 en Chile, comenzando así una de las fases más esperadas desde el inicio de la pandemia y que busca proteger a los grupos más vulnerables de las complicaciones más graves en caso de contagio con el virus que ha dejado más de 18 mil fallecidos en el país.

El fármaco que se usará para la mayoría de la población será el desarrollado por el laboratorio chino Sinovac, el que fue aprobado para su uso de emergencia por el Instituto de Salud Pública (ISP) el pasado 20 de enero.

Aquí aclaramos cinco dudas que todavía pueden quedar de cara al proceso que se realizará en todo el país.

1. ¿Desde cuándo y dónde?

El proceso de vacunación comenzó para los trabajadores de la salud este martes, sin embargo el medicamento se comienza a aplicar de forma masiva este miércoles 3 de febrero en vacunatorios de todo el país. Algunas comunas han dispuesto de gimnasios, colegios e incluso estadios -como el Bicentenario de La Florida en la Región Metropolitana-, para evitar aglomeraciones que puedan aumentar el riesgo de contagios mientras las personas esperan su turno de ser inoculadas.

La vacuna estará disponible en todas las regiones del país, y cada comuna adoptó un protocolo determinado para acceder de la mejor forma posible a ella. Además, no es necesario pertenecer a una comuna en particular para recibirla. De hecho, las personas podrán acceder a las dos dosis en dos lugares diferentes. Para eso se entregará un carnet de vacunación y la fecha quedará en un sistema a nivel nacional.

2. ¿Cuál es el calendario de vacunación?

Según lo determinado por el Ministerio de Salud (Minsal), el calendario comienza con los adultos mayores de 90 años, funcionarios de la salud que todavía no hayan recibido el fármaco, estudiantes en práctica clínica, residentes de establecimientos del Servicio Nacional de Menores (Sename), residencias sanitarias y de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam).

Así, se continuará con un calendario que contempla a la población más vulnerable en todo el país al menos hasta el 12 de febrero.

3. ¿Quiénes no pueden recibir la vacuna?

Debido a que las vacunas han sido aprobadas de emergencia y hay grupos que no fueron parte de los ensayos clínicos necesarios, todavía hay parte de la población que no podrá acceder al fármaco. Así, el medicamento no podrá ser aplicado a quienes tienen antecedentes de alergias agudas (anafilaxia), a los menores de 16 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Sin embargo, y debido a que estas restricciones son una recomendación. Quienes se encuentren en dichos grupos podrán consultar con sus respectivos médicos si es apropiado recibir o no el medicamento.

4. ¿Cuánto cuesta vacunarse?

Las autoridades del Minsal y el gobierno han insistido en que la vacuna es gratuita y voluntaria, es decir, ningún vacunatorio que la suministre podrá cobrar por ella, ni tampoco se podrá obligar a alguien a recibirla.

5. ¿Al vacunarme quedaré libre del Covid-19?

Los expertos han insistido en que la efectividad de la vacuna se logra días después de aplicada la segunda dosis del medicamento, por lo que es importante que todos los que sean vacunados a partir de este miércoles acudan a algún centro habilitado en el plazo establecido en el carnet que recibirán.

Además se ha indicado que el fármaco no evita que las personas puedan contagiarse con alguna de las cepas del coronavirus, sin embargo lo que sí se evitan son las complicaciones de la enfermedad, así como las hospitalizaciones, ayudando a descongestionar los centros asistenciales que están con altos niveles de ocupación.