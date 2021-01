Vacuna Covid-19 de Sinovac: miembro del grupo de expertos externos del ISP aseguró que “no existe peligro” en uso en mayores de 60 años

La doctora en Microbiología e Inmunología y académica de la Universidad de Valparaíso y miembro del grupo de expertos externos del Instituto de Salud Pública (ISP), Caroline Weinstein, se refirió la decisión del Ministerio de Salud de ampliar el rango de edad de la inoculación a mayores de 60 años de la vacuna del laboratorio chino Sinovac.

“Nosotros como grupo de expertos, posterior al análisis de la información, especialmente de la entregada por el Instituto Butantan, consideramos que no había evidencia suficiente de eficacia en el grupo de personas mayores de 60 años, y por eso votamos a favor del uso hasta los 59 años“, comenzó sosteniendo en ADN Hoy.

“Nosotros la información que tuvimos a la vista el día que votamos, hace unos 10 días atrás, era la información del Instituto Butantan. Lo que sabemos es que en Chile, en ese momento, solo se habían reclutado 400 pacientes, 200 por brazo, por lo tanto no tenemos información adicional, no fuimos consultados por esta extensión de indicación a este grupo etario, que entendemos es prioritario”, declaró.

“No tuvimos en ese caso ni siquiera datos de inmunogenicidad, de la producción de anticuerpos, del desarrollo de inmunidad celular… ¿esa dosis va a proteger a esa persona? Esa es la duda razonable que tenemos. Por lo tanto, al proteger a la población que se encuentra alrededor de esas personas que tienen más de 60 años vamos a poder proteger más”, afirmó la también química farmacéutica.

“Peligro no existe”

Eso sí, destacó sobre la inoculación con esta vacuna en mayores de 60 años: “Peligro no existe. El único peligro es que tú a una persona le vas a dar la falsa idea de que está protegida cuando no está protegida, es el único alcance que tenemos como grupo de expertos”.

“Si las personas logran entender que existe la probabilidad de estar protegidos, como la de no estarlo, y mantienen todas las otras medidas de cuidado que se han señalado extensamente, que las personas no cumplen a cabalidad, no habrían riesgos”, agregó.

“Seguridad de que no va a producir ningún efecto adverso, eso está garantizado. De hecho, los adultos mayores tienen menos efectos adversos ante la vacuna, y eso también es una señal de que hay menos reacción inmunológica, porque varios de los efectos adversos están asociados con la reactogenicidad a la vacuna”, concluyó.