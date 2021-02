Ojo los alérgicos agudos y embarazadas: ¿Quiénes no pueden vacunarse contra el coronavirus?

Este miércoles 3 de febrero se dará inicio al proceso de vacunación contra el coronavirus, que permitirá que la población más vulnerable acceda a las dosis de inmunización a lo largo de todo el país y de forma gratuita.

Pero ¿Todos nos podemos vacunar? de acuerdo al ministerio de Salud, no. Hay algunos grupos que no son considerados aptos para recibir la dosis, ya que el fármaco no ha sido comprobado durante los ensayos clínicos en ellos o, en los casos de algunos pacientes, podrían arrastrar graves contraindicaciones.

Los menores de edad, por ejemplo, han sido añadidos de a poco en los ensayos. Esto que ha permitido que, hasta el momento, los jóvenes se puedan vacunar de forma segura desde los 16 años. Antes de esa edad, la inmunización aún no está autorizada.

Tampoco es recomendado su uso en mujeres embarazadas o que se encuentren en periodo de lactancia, ya que no fueron parte de los ensayos clínicos y no se conoce qué efecto podría tener el medicamento en su organismo.

Otro grupo que debe abstenerse son quienes tengan antecedentes de alergias agudas o anafilaxias, ya que, en algunos casos, recibir la inmunidad podría desatar una de estas crisis y dejar severas repercusiones.

El llamado del ministerio de Salud es que, ante cualquier duda, el paciente consulte con su médico tratante, quién indicará si su uso es o no recomendado, y definirá que otras opciones hay en caso de que no sea apto para vacunarse.