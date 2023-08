Un grupo de militares anunció en la televisión que habían realizado un golpe de Estado en Gabón. Los uniformados informaron que se anulaban las elecciones del pasado sábado y que asumían el control del país. Los voceros golpistas indicaron que se disolvían “todas las instituciones”.

Los portavoces militares leyeron un comunicado en el que advertían del “deterioro continuo de la cohesión social”. La medida implica que se anulan las elecciones que dieron como ganador al actual gobernante Ali Ben Bongo Ondimba. El destituido mandatario llevaba 14 años como presidente de Gabón.

Se trata de un nuevo golpe de Estado en África, ahora en un país del centro-oeste. Los doce militares expresaron en la televisión que decidieron “defender la paz poniendo fin al régimen actual”. Uno de los voceros recalcó que quedaban sin efecto las votaciones del pasado sábado y “los resultados manipulados”.

La prensa internacional indica que algunos periodistas escucharon disparos de armas automáticas en la capital Libreville. El comunicado de los militares habló de un “Comité para la Transición y Restauración de las Instituciones”.

Los efectivos también dijeron que las fronteras de Gabón estarán “cerradas hasta nueva orden”. Reuters precisa que según los militares controlan a todas las fuerzas de seguridad y del ejército.

Senior military officers in Gabon have appeared on state television to announce they are now in control of the country, shortly after President Ali Bongo was declared the winner of the recent disputed election ⤵️ pic.twitter.com/eEoC6L5Bp9

— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 30, 2023