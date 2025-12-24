Dueño de un almacén y trabajador son baleados tras resistirse a asalto en el barrio Yungay

Durante la medianoche, el dueño de un almacén y un trabajador del local fueron baleados tras resistirse a un asalto en el barrio Yungay, en Santiago Centro.

El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando cinco sujetos armados y a rostro cubierto llegaron al recinto a bordo de un auto.

Con extrema violencia, los asaltantes intimidaron al dueño y al trabajador, quienes se resistieron al atraco.

Sin embargo, durante el forcejeo entre estos, se producen disparos en contra de las víctimas, quienes fueron trasladadas a un recinto asistencial con heridas graves, pero fuera de riesgo vital.

Personal policial indaga el caso y busca dar con los ladrones, quienes huyeron tras el ilícito.