Cómo ahorrar en la cena de fin de año: Sernac lanza cotizador online para comparar precios por comuna

Según el organismo, las diferencias de precios pueden llegar hasta un 24% entre un local y otro.

Javiera Rivera

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó un cotizador online gratuito que permite comparar precios de productos típicos de la cena de fin de año por comuna y región, con el objetivo de ayudar a las familias a ahorrar en las compras de Navidad y Año Nuevo.

La herramienta, disponible en el sitio web del organismo, permite armar un carrito personalizado, revisar cuánto cuesta en distintas tiendas y elegir la alternativa más conveniente sin salir de la propia comuna.

Hasta un 24% de diferencia en precios

Según el Sernac, las diferencias de precios pueden llegar hasta un 24% entre un local y otro.

El cotizador incluye cerca de 130 productos habituales de estas fechas, organizados en categorías como carnes, alcohol, panadería, verduras y masas.

La plataforma reúne información de más de 1.186 tiendas a nivel nacional, incluyendo grandes cadenas de supermercados y comercios locales, con más de 190 mil registros de precios.

Un ejemplo entregado por el Sernac en la comuna de Coquimbo muestra que una canasta tipo para cuatro personas puede variar hasta un 24,6%, lo que se traduce en un ahorro de $4.400 solo por comparar precios antes de comprar.

Productos como pollo, papas duquesas, tomate, pan de pascua y bebidas presentan variaciones relevantes dependiendo del establecimiento, incluso dentro de la misma comuna.

Cena de Navidad / GMVozd

