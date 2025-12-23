;

Sabía que estaba gravemente herido y no actuó: Corte Suprema confirma condena a excapitán de Carabineros por violencia innecesaria

El máximo tribunal descartó vulneraciones al debido proceso y sostuvo que el acusado conocía la gravedad del daño y no actuó pese a contar con medios.

La Corte Suprema confirmó de forma unánime la condena contra el excapitán de Carabineros Rodrigo Alejandro Sanzana Olhaberry, al rechazar el recurso de nulidad presentado por su defensa.

El fallo mantiene las penas de 3 años y un día de presidio efectivo por violencia innecesaria con lesiones graves y 61 días por denegación de auxilio, por hechos ocurridos en mayo de 2015 en Estación Central.

La Segunda Sala del máximo tribunal descartó infracciones al debido proceso y estableció que el acusado, como jefe del dispositivo policial, “tuvo conocimiento inmediato de la grave lesión sufrida por la víctima y, contando con medios para auxiliarla, omitió toda acción”, configurándose el delito de denegación de auxilio.

Asimismo, la Corte rechazó que fuera necesario un requerimiento formal para prestar ayuda, indicando que el deber de auxilio “surge directamente de la función pública y del principio de protección de la vida e integridad personal”.

También desestimó una eventual doble sanción, precisando que ambos delitos “protegen bienes jurídicos diversos y se ejecutaron en momentos diferenciados”.

