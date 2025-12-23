;

El arquero que la U de Chile busca para competir con Gabriel Castellón: es un exseleccionado nacional

Según información de ADN Deportes, Azul Azul tendría a Gabriel Arias como el principal objetivo para reforzar la portería.

Javier Catalán

Álvaro Choupay

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La Universidad de Chile comienza a moverse en el mercado de fichajes a la espera de cerrar a Francisco Meneghini como su nuevo entrenador, aunque ya empieza a pensar en los refuerzos que serían del gusto del DT.

Una de las posiciones que Azul Azul identifica como clave para reforzar es la portería, ya que, tras la no renovación de Cristopher Toselli, Gabriel Castellón quedó sin competencia en el arco.

Es por esto que, desde la gerencia deportiva de los universitarios, ya comienzan a especular con nombres que puedan dar un salto de nivel en esa posición, apostando por un reconocido guardameta chileno.

ADN

Según información de ADN Deportes, la Universidad de Chile tiene como prioridad para reforzar la portería a Gabriel Arias, quien se encuentra como agente libre luego de finalizar su contrato con Racing de Avellaneda tras más de seis años en Argentina.

El exseleccionado nacional, de 38 años, sería del total agrado de Francisco Meneghini, puesto que ya compartieron camarín en 2018, cuando ambos estaban en Unión La Calera.

De hecho, ese gran nivel mostrado en el conjunto “Cementero” fue el que le permitió a Gabriel Arias arribar a la “Academia”, club en el que terminó convirtiéndose en una leyenda como el futbolista con más títulos en la historia de la institución.

