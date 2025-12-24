Emergencia en Santiago: camión se vuelca y cae de costado en la caletera en General Velásquez

En horas de la mañana de este miércoles, un grave accidente de tránsito se registró en la vía local de General Velásquez, en San Bernardo.

Esto ya que, por causas que se investigan, un camión que transitaba por la vía expresa de la ruta se volcó y derramó su carga en la caletera, a la altura del kilómetro 14, en sector Las Acacias.

El conductor fue detenido por personal de Carabineros, mientras que el camión incluso traspasó el muro de una empresa ubicada en el lugar.

Por esta razón, el tránsito por la vía local de la Autopista Central, en dirección al sur, se encuentra suspendido.