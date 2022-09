El gobierno de Ecuador decidió ampliar otro mes el estado de excepción en Guayaquil. El ejecutivo de Guillermo Lasso asegura que de esa forma puede enfrentar la delincuencia en el puerto del país sudamericano. La medida extendida por 30 días también incluye los municipios de Durán y Samborondón de la región de Guayas.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que el mandatario firmó el decreto ejecutivo que alarga las restricciones. El comunicado indica que “se mantiene la suspensión del ejercicio del derecho a libertad de asociación, reunión”. El texto agrega que también se suspenden la “inviolabilidad de domicilio e inviolabilidad de correspondencia”.

En la zona bajo el estado de excepción se mantiene el despliegue de efectivos de la policía y las fuerzas armadas. Según el gobierno de Ecuador ambas instituciones intensificarán “las tareas de seguridad para precautelar el bienestar de la ciudadanía”. En Ecuador durante 2022 se registran mil muertes violentas.

La región del Guayas, y en especial la ciudad de Guayaquil, es donde se concentra la mayor cantidad de los casos. El inicio del estado de excepción en esa zona se dio tras una explosión que le costó la vida a cinco personas. Las autoridades ecuatorianas aseguran que fue un “atentado terrorista” del crimen organizado.

El Universo detalla que los expertos ecuatorianos cuestionan el resultado de esta medida del gobierno de Lasso. El abogado penalista Julio César Cueva dijo que ya no asusta a las organizaciones criminales. El experto en seguridad Daniel Pontón puntualizó que no sirve seguir decretando los estados de excepción que ya no tienen efectos reales.