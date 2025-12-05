Si tienes más de 40 años, este grupo del Mundial 2026 te traerá grandes recuerdos de infancia / Tasos Katopodis - FIFA

Al momento de que se resolvieron los grupos para el Mundial 2026, las doce zonas dejaron un momento para la nostalgia.

Esto considerando la particular configuración de uno. Hablamos del B, liderado por Brasil como cabeza de serie.

El “Scratch” tendrá a viejos conocidos en Copas del Mundo, pues quedó emparejado con Escocia y Marruecos.

Estos tres países ya coincidieron en una fase de grupos de Mundial, para lo cual hay que remontarnos a Francia 1998.

En aquella instancia, un Brasil con Ronaldo, Rivaldo y Roberto Carlos debió bregar para imponerse a ambos elencos.

Ante la Escocia liderada por Gary McAllister, el elenco entonces dirigido por Mario Lobo Zagallo se impuso en el partido inaugural de aquella Copa del Mundo por 2-1.

En tanto, contra Marruecos logró mostrar su solvencia ofensiva y, pese a la oposición de hombres como Noureddine Naybet y Mustapha Hadji, Brasil goleó 3-0.

Haití es el país que impidió el regreso de la nostalgia noventera, “reemplazando” a Noruega respecto del grupo de Francia 1998, aunque cabe destacar que ello no hubiera sido posible para 2026, pues por reglamento, dos clubes europeos clasificados directamente no podían compartir zona.