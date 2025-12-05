;

Golpe a la “Mafia China”: Justicia decreta prisión preventiva para 17 imputados, incluido un ex-Carabinero

El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía por delitos de secuestro, drogas y lavado de activos, fijando un plazo de investigación de seis meses.

Mario Vergara

Alejandra Rojas

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó la medida cautelar de prisión preventiva para 17 de los 18 imputados formalizados en el marco de la investigación contra la denominada “mafia china”. El grupo, compuesto mayoritariamente por ciudadanos extranjeros y un exfuncionario de Carabineros, enfrenta cargos gravísimos que incluyen asociación criminal, tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestros extorsivos y soborno.

La audiencia, liderada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, se desarrolló en la sala D101 del Centro de Justicia. El fiscal Alfredo Cerri logró acreditar la participación de los detenidos en una estructura delictual compleja. Entre los privados de libertad destaca Gonzalo Andrés Hernández Salinas, exefectivo policial a quien se le imputan, además de los delitos generales, cargos por cohecho reiterado y revelación de secretos. Solo uno de los acusados quedó con medidas menores (firma y arraigo) al estar vinculado únicamente al porte de munición.

Distinción: Peligro para la sociedad vs. Peligro de fuga

Aunque la orden de ingreso a la cárcel fue masiva, el tribunal estableció diferencias sustanciales en los fundamentos. Siete de los imputados —identificados como la cúpula o de mayor riesgo— fueron enviados a prisión preventiva por considerarse un peligro absoluto para la seguridad de la sociedad, sin opciones alternativas.

En contraste, para otros 10 detenidos, la medida se fundó en el “peligro de fuga”. A este subgrupo se le abrió una puerta legal: el tribunal fijó una caución (fianza) de $7 millones. Si pagan esta suma, podrán conmutar la cárcel por arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma quincenal. Según explicó el fiscal, estos individuos fueron capturados en un restaurante de fachada que la banda utilizaba como centro de operaciones y acopio, y no para atención de público.

ADN

AGENCIAUNO

“Fenómeno a la vista, no terminado”

Tras la audiencia, el fiscal Cerri puso paños fríos sobre el triunfalismo del operativo. El persecutor descartó confirmar que las mafias orientales que operan en barrios comerciales como Meiggs hayan sido desbaratadas en su totalidad. “Uno nunca puede decir que algo se termina”, advirtió, subrayando que este caso sirve para visibilizar mecanismos criminales que suelen permanecer ocultos.

“Es un fenómeno que tenemos que tener a la vista”, recalcó la autoridad, instando a las instituciones a mantener las labores preventivas para evitar que estas bandas controlen el territorio. La justicia fijó un plazo de seis meses para agotar la investigación y preparar el juicio oral contra la organización.

ADN Radio
