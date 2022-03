Este miércoles sigue la invasión de las fuerzas de Rusia en Ucrania, mientras siguen las aperturas de cordones humanitarios en distintas ciudades para permitir la evacuación de civiles.

Esto, cuando se intensifican las amenazas de Moscú a los países que ayudan militarmente al gobierno de Volodímir Zelenski.

Además, ambas partes tienen programado para este jueves 10 una cuarta jornada de negociaciones.

11.16 horas. Conmoción mundial causaron las imágenes de un menor de 18 meses asesinado por el bombardeo ruso de Mariúpol.

18-month-old Kirill from Mariupol was urgently taken to the hospital by his parents. He was wounded by the shelling, and doctors could do nothing. pic.twitter.com/QEtBZfkJRu

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 8, 2022