Lando, Oscar y Max aspiran a quedarse con la corona de la Fórmula 1

Más parejos, imposible. Sin bien en números están prácticamente igualados, las opciones que tiene uno y otro para ser campeón son bien distintas. Es la previa de lo que será la definición del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Lando Norris con 408 puntos, Max Verstappen con 396 puntos y Oscar Piastri con 392 puntos son los aspirantes a quedarse con el trofeo que el neerlandés de Red Bull ha ganado en las últimas cuatro temporadas.

Sin embargo, pese a la ventaja que tiene el británico de McLaren para ser el mejor de todos, lo cierto es que hay tres opciones para que haya una igualdad de puntos en el primer puesto del Mundial, y ahí es donde entrará a jugar el reglamento de la FIA.

Las opciones son las siguientes

Igualados en 414 puntos | Si Verstappen gana y Norris es séptimo, siempre y cuando Piastri no gane (sería campeón con 417 pts)

| (sería campeón con 417 pts) Igualados en 410 puntos | Si Piastri es segundo y Norris termina noveno, siempre y cuando Verstappen no gane o consiga un podio (2° o 3°)

| (2° o 3°) Igualados en 408 puntos | Si Verstappen termina cuarto y Norris no suma puntos, siempre y cuando Piastri no gane o sea segundo.

Criterios de desempate

Según las normas de FIA, el primer criterio son las carreras ganadas. Al estar los tres igualados con siete victorias a lo largo de la temporada, hay que ir al segundo desempate.

Ese son los segundos lugares obtenidos, y ahí Lando Norris le gana tanto a Verstappen como a Piastri: el británico tiene ocho segundos lugares contra cinco de Max y tres de Oscar.

Posibles puntajes tras el GP de Abu Dabi | Motorsport Ampliar

GP de Abu Dabi: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La vigesimocuarta fecha (24) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 arranca este viernes 5 de diciembre, desde las 06:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La clasificación para la carrera está pactada para el sábado 6 de diciembre, desde las 11:00 horas, mientras que la carrera en sí, se correrá el domingo 7 de diciembre, desde las 10:00 horas.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

GP de Abu Dabi, horarios