;

FOTOS. Difícil, pero factible: estos son los criterios de desempate en caso de igualdad de puntos entre Norris, Verstappen y Piastri

Tres son los escenarios en que habría que mirar el reglamento de FIA para determinar al mejor piloto de la temporada.

Gonzalo Miranda

Lando, Oscar y Max aspiran a quedarse con la corona de la Fórmula 1

Lando, Oscar y Max aspiran a quedarse con la corona de la Fórmula 1

Más parejos, imposible. Sin bien en números están prácticamente igualados, las opciones que tiene uno y otro para ser campeón son bien distintas. Es la previa de lo que será la definición del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Lando Norris con 408 puntos, Max Verstappen con 396 puntos y Oscar Piastri con 392 puntos son los aspirantes a quedarse con el trofeo que el neerlandés de Red Bull ha ganado en las últimas cuatro temporadas.

Sin embargo, pese a la ventaja que tiene el británico de McLaren para ser el mejor de todos, lo cierto es que hay tres opciones para que haya una igualdad de puntos en el primer puesto del Mundial, y ahí es donde entrará a jugar el reglamento de la FIA.

Las opciones son las siguientes

  • Igualados en 414 puntos | Si Verstappen gana y Norris es séptimo, siempre y cuando Piastri no gane (sería campeón con 417 pts)
  • Igualados en 410 puntos | Si Piastri es segundo y Norris termina noveno, siempre y cuando Verstappen no gane o consiga un podio (2° o 3°)
  • Igualados en 408 puntos | Si Verstappen termina cuarto y Norris no suma puntos, siempre y cuando Piastri no gane o sea segundo.

Criterios de desempate

Según las normas de FIA, el primer criterio son las carreras ganadas. Al estar los tres igualados con siete victorias a lo largo de la temporada, hay que ir al segundo desempate.

Ese son los segundos lugares obtenidos, y ahí Lando Norris le gana tanto a Verstappen como a Piastri: el británico tiene ocho segundos lugares contra cinco de Max y tres de Oscar.

ADN

Posibles puntajes tras el GP de Abu Dabi | Motorsport

GP de Abu Dabi: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La vigesimocuarta fecha (24) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 arranca este viernes 5 de diciembre, desde las 06:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La clasificación para la carrera está pactada para el sábado 6 de diciembre, desde las 11:00 horas, mientras que la carrera en sí, se correrá el domingo 7 de diciembre, desde las 10:00 horas.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

GP de Abu Dabi, horarios

  • Práctica Libre 1 viernes 5 de diciembre | 06:30 hrs
  • Práctica Libre 2 viernes 5 de diciembre | 10:00 hrs
  • Práctica Libre 3 sábado 6 de diciembre | 07:30 hrs
  • Qualy Carrera sábado 6 de diciembre | 11:00 hrs
  • Carrera domingo 7 de diciembre | 10:00 hrs

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad