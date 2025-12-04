;

VIDEO. Indignación en Valparaíso: video muestra a dos hombres forzando a caballos para entrar al mar

La denuncia surgió desde la propia comunidad porteña, que pidió medidas para proteger a los animales.

Javiera Rivera

Alerta Noticias Valparaíso

Una nueva denuncia por maltrato animal generó indignación en Valparaíso, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara cómo dos hombres obligaban a sus caballos a ingresar al mar en playa Portales.

Según el registro –compartido por Alerta Noticias Valparaíso– los sujetos, montados sobre los animales, los golpeaban mientras intentaban que avanzaran hacia el agua, pese a la evidente resistencia de los caballos.

En un momento, uno de ellos incluso terminó cayendo al mar tras la negativa del animal a continuar.

Vecinos piden las intervención de las autoridades

Testigos que se encontraban en el sector expresaron su molestia por la situación y pidieron la intervención de las autoridades para resguardar el bienestar de los caballos.

El video rápidamente se viralizó y abrió un nuevo debate sobre la necesidad de reforzar la fiscalización ante hechos de maltrato animal en espacios públicos.

