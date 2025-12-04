Una nueva denuncia por maltrato animal generó indignación en Valparaíso, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara cómo dos hombres obligaban a sus caballos a ingresar al mar en playa Portales.

Según el registro –compartido por Alerta Noticias Valparaíso– los sujetos, montados sobre los animales, los golpeaban mientras intentaban que avanzaran hacia el agua, pese a la evidente resistencia de los caballos.

En un momento, uno de ellos incluso terminó cayendo al mar tras la negativa del animal a continuar.

Vecinos piden las intervención de las autoridades

Testigos que se encontraban en el sector expresaron su molestia por la situación y pidieron la intervención de las autoridades para resguardar el bienestar de los caballos.

El video rápidamente se viralizó y abrió un nuevo debate sobre la necesidad de reforzar la fiscalización ante hechos de maltrato animal en espacios públicos.