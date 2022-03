“No vamos a subvencionar la guerra de Putin”: Estados Unidos termina con la importación de petróleo y gas de Rusia

“No vamos a subvencionar la guerra de Putin”. Así, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la prohibición de la importación de petróleo, gas y carbón de Rusia, ante la invasión de 13 días que lleva Moscú en territorio ucraniano.

El mandatario aseguró que las sanciones al Kremlin son “el paquete de sanciones económicas más significativo de la historia” e informó que su país comenzará a aumentar su producción de crudo con el fin de mitigar los efectos económicos del veto.

Además, Biden reconoció que algunos países, especialmente de Europa, no se pueden permitir la prohibición total. Para EE. UU. el petróleo ruso representa el 3% del total de crudo importado.

De hecho la Unión Europea busca reducir en 2/3 la dependencia del gas ruso a fin de año. Reino Unido ha tomado una medida más radical y anunció que terminará con la importación de petróleo ruso y sus derivados para fin de año.

“Esta transición dará tiempo más que suficiente al mercado, a las empresas y a las cadenas de suministro para sustituir las importaciones rusas, que representan 8% de la demanda de Reino Unido”, dijo el ministro de Empresas y Energía británico, Kwasi Kwarteng.

NEW – the UK will phase out the import of Russian oil and oil products by the end of 2022.

This transition will give the market, businesses and supply chains more than enough time to replace Russian imports – which make up 8% of UK demand.

(1/4)

— Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) March 8, 2022