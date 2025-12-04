;

La Universidad Católica define el futuro de Gary Medel: Fernando Zampedri es el siguiente en la lista

Con el “Chile 2” de la Copa Libertadores casi en el bolsillo, Cruzados ya comienza a planear la temporada 2026, donde pretenden continuar con sus dos mayores referentes.

La Universidad Católica encara la última fecha del Campeonato Nacional con el camino allanado para conseguir el “Chile 2” de la Copa Libertadores, objetivo que permitiría a Cruzados pensar con más ambición de cara a la temporada 2026.

Si bien es temprano para pensar en refuerzos, las renovaciones sí son un tema que comienzan a zanjar en la precordillera, con grandes referentes liderando las listas de posibles continuidades.

En primera instancia, según información de ADN Deportes, Gary Medel tiene todo listo para extender su vínculo con la UC por un año más y solo faltaría la firma para cerrar la continuidad del “Pitbull”.

Pese a un comienzo de temporada complejo con Tiago Nunes en la banca, el bicampeón de América supo reponerse y encontrar su mejor nivel con el paso de los partidos. En total, fueron 26 partido jugados en el año, mostrando su mejor versión con la llegada de Daniel Garnero.

Otra de las renovaciones que despierta preocupación en los hinchas universitarios es la de su goleador, Fernando Zampedri, quien termina contrato a fines de 2025.

Lo que pudo saber este medio es que, este viernes, el “Toro“ será homenajeado en el Claro Arena por ser el primer jugador en convertir un gol en el renovado recinto deportivo. Allí se espera que hable con la prensa, y es muy probable que en la misma jornada se pueda conocer la extensión de su vínculo con Universidad Católica por dos años más.

