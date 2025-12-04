;

FOTOS. Solo queda correr: estas son las opciones para que Norris, Verstappen o Piastri sean campeones de la Fórmula 1

Los dos pilotos de McLaren, y el tetracampeón de Red Bull, luchan palmo a palmo por ser “el mejor” de la temporada 2025.

Gonzalo Miranda

Las opciones que tienen Lando, Max y Oscar para quedarse con el título 2025

Tras aspirantes, un solo trofeo. Eso es lo que está en lucha este domingo en Yas Marina en el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, última carrera de la temporada 2025.

Lando Norris con 408 puntos, Max Verstappen con 396 puntos y Oscar Piastri con 392 puntos son los aspirantes a quedarse con el trofeo que el neerlandés de Red Bull ha ganado en las últimas cuatro temporadas.

Con 25 puntos en disputa en los Emiratos Árabes Unidos, las alternativas para que uno y otro sean campeón son variadas, y junto al equipo de ADN.cl (y con la gentileza de Motorsport) intentaremos explicarte lo mejor posible dichas opciones que tienen los tres.

  • Lando Norris campeón

El joven piloto británico de McLaren está decido a quitarle la corona a Max Verstappen. Si bien lo pudo hacer mucho antes, solo se complicó y permitió que el neerlandés estirara la definición hasta el final.

Para que Lando se proclame campeón por primera vez en su carrera, tiene que sí o sí subirse al podio: si gana, sale segundo o tercero, Norris será el nuevo monarca independiente de lo que hagan Verstappen y Piastri.

Sin embargo, desde la cuarta posición para abajo, el panorama cambiaría. Si remata entre el cuarto y el séptimo puesto, debe esperar que Verstappen y Piastri no ganen la carrera y como máximo sean segundos, de ahí para abajo.

Si remata octavo, tiene que esperar que Verstappen llegue del tercer puesto hacia abajo y Piastri del segundo hacia abajo.

Finalmente, si Norris termina del noveno puesto hacia abajo, tiene que rezar para que Verstappen remate en el cuarto lugar para abajo, lo mismo que su compañero de equipo, Oscar Piastri.

  • Max Verstappen campeón

A diferencia del británico, las opciones del neerlandés son bastante más acotadas, pero todas posibles. Max Verstappen puede ser pentacampeón del mundo en Abu Dabi, pero para ello deben darse una serie de resultados.

Primero debe ganar la carrera y esperar que Lando Norris sea cuarto o peor. Lo que haga Piastri, no importa.

Si termina segundo, tiene que rezar para que Lando sea octavo o inferior y Piastri tercero o inferior.

Finalmente, si remata tercero, tiene que esperar que Norris sea noveno para abajo y Oscar segundo para abajo.

Cualquier otro resultado lo deja fuera de la lucha.

  • Oscar Piastri campeón

El último, solo con dos opciones, es el australiano de McLaren. Oscar Piastri tiene solo dos fórmulas para quedarse con una corona que, hasta hace algunos meses, parecía prácticamente en su cabeza. Sin embargo, falló.

Para que el australiano sea el mejor de todos, tiene que ganar y esperar que Lando Norris sea sexto o peor. Acá, no importaría lo que suceda con Max Verstappen.

Sin embargo, en la siguiente opción aparece. Si Oscar termina segundo, debe esperar que Lando sea décimo o inferior, mientras que Verstappen sea cuarto o peor.

Cualquier otro resultado que consiga Piastri, lo deja sin opciones de levantar el trofeo.

GP de Abu Dabi: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La vigesimocuarta fecha (24) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 arranca este viernes 5 de diciembre, desde las 06:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La clasificación para la carrera está pactada para el sábado 6 de diciembre, desde las 11:00 horas, mientras que la carrera en sí, se correrá el domingo 7 de diciembre, desde las 10:00 horas.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

GP de Abu Dabi, horarios

  • Práctica Libre 1 viernes 5 de diciembre | 06:30 hrs
  • Práctica Libre 2 viernes 5 de diciembre | 10:00 hrs
  • Práctica Libre 3 sábado 6 de diciembre | 07:30 hrs
  • Qualy Carrera sábado 6 de diciembre | 11:00 hrs
  • Carrera domingo 7 de diciembre | 10:00 hrs

