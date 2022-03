Lo más crudo de la guerra: niño de un año y seis meses fue asesinado por el bombardeo ruso en Mariúpol

Los miles de muertos y decenas de miles de heridos en la invasión de Ucrania por parte de Rusia tienen rostro.

Kirill Yatsko, de 1 año y seis meses de edad, fue asesinado por el ejército ruso luego que su casa en Mariúpol fuera bombardeada en la ofensiva del pasado viernes 4 de marzo.

Las crudas imágenes muestran a su madre Marina y su novio Fedor corriendo hacia el hospital para intentar salvar la vida de Kirill. Sin embargo, los médicos no pudieron hacerlo y el niño se suma a los civiles fallecidos en la guerra.

18-month-old Kirill from Mariupol was urgently taken to the hospital by his parents. He was wounded by the shelling, and doctors could do nothing. pic.twitter.com/QEtBZfkJRu

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 8, 2022