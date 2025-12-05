FOTOS. Revelan impactantes imágenes de la isla privada donde Jeffrey Epstein operó su red de abuso sexual
El Comité de Supervisión liberó más de 100 fotos y videos del complejo en las Islas Vírgenes.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó este miércoles más de 100 fotos y cuatro videos de la isla privada de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes de EE.UU.
Según medios internacionales, este material fue grabado en 2020 por la policía local y muestra áreas interiores del complejo donde, de acuerdo a denunciantes, el millonario abusó de menores.
Las imágenes revelan dormitorios, baños, salas y una habitación con una silla de dentista y máscaras en la pared. También se observa un teléfono con contactos en marcación rápida y una pizarra con palabras como “poder” y “engaño”.
De acuerdo con The New York Times, los demócratas buscan aumentar la presión para que el Departamento de Justicia libere toda su investigación sobre Epstein, conforme a una nueva ley.
“Estas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla”, señaló el legislador demócrata Robert García, quien afirmó que la publicación busca mayor transparencia.
Por su parte, los republicanos acusaron a los demócratas de divulgar “información selectiva” y anunciaron que también liberarán material adicional.
Finalmente, las fotos corresponden a Pequeño San Jaime, una de las islas que Epstein adquirió en los años 90 y que fue señalada como el centro de su red de abuso sexual hasta su muerte en prisión en 2019.
