El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó este miércoles más de 100 fotos y cuatro videos de la isla privada de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes de EE.UU.

Según medios internacionales, este material fue grabado en 2020 por la policía local y muestra áreas interiores del complejo donde, de acuerdo a denunciantes, el millonario abusó de menores.

Las imágenes revelan dormitorios, baños, salas y una habitación con una silla de dentista y máscaras en la pared. También se observa un teléfono con contactos en marcación rápida y una pizarra con palabras como “poder” y “engaño”.

Habitación con una silla de dentista. Ampliar

De acuerdo con The New York Times, los demócratas buscan aumentar la presión para que el Departamento de Justicia libere toda su investigación sobre Epstein, conforme a una nueva ley.

“Estas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla”, señaló el legislador demócrata Robert García, quien afirmó que la publicación busca mayor transparencia.

Por su parte, los republicanos acusaron a los demócratas de divulgar “información selectiva” y anunciaron que también liberarán material adicional.

Sala de estar Ampliar

Finalmente, las fotos corresponden a Pequeño San Jaime, una de las islas que Epstein adquirió en los años 90 y que fue señalada como el centro de su red de abuso sexual hasta su muerte en prisión en 2019.