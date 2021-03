Hace un año la OMS declaró la pandemia por Covid-19: Más de 2,6 millones de personas han muerto en todo el mundo

Hace un año, hace doce meses, hace 365 días, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de Covid-19 como una pandemia.

Los primeros casos conocidos de surgieron en Wuhan, China, los últimos días de diciembre de 2019. Durante la primera semana de enero de 2020, las autoridades de Corea del Sur reportaron la detección de una neumonía extraña de ciudadanos provenientes de China.

Al comenzar la tercera semana de enero de 2020, China confirmó la cuarta muerte por el coronavirus similar al SRAS. Entonces, se hablaba del mercado de mariscos de Wuhan como el origen de todo. Un año después, los expertos de la OMS aún no pueden decir con certeza dónde surgió el covid-19.

El 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia, había más de 120 mil casos, en 114 países y más de cuatro mil personas había muerto. Tedros Ghebreyesus, director del organismo, detallaba entonces que más del 90% de los contagios se habían producido en cuatro países, y 81 naciones no habían reportado ningún enfermo.

“Hemos estado pidiendo cada día a los países que tomen medidas urgentes y agresivas (…) No podemos decirlo más alto, más claro o con más frecuencia: todos los países están a tiempo de cambiar el curso de esta pandemia“, dijo Tedros Ghebreyesus ese día.

“Si los países detectan, hacen el test, aíslan, buscan los contactos y movilizan a su ciudadanía en la respuesta, los que solo tienen un puñado de casos de COVID-19 pueden prevenir que se conviertan en grupos de transmisión y que éstos se conviertan en transmisión comunitaria (…) La pandemia puede ser controlada“, agregó.

Un año más tarde, más de 118 millones de personas se han contagiado de la enfermedad y 2.6 millones han fallecido producto de ella.

En Chile

El 3 de marzo, en Talca, un médico que volvía de una viaje por el sudeste asiático se convirtió en el primer caso confirmado de covid-19 en Chile. Para el día 11 del mismo mes, el ministro de Salud de la época, Jaime Mañalich, reportó 23 casos confirmados.

Mañalich afirmó que estaban tomando medidas que algunos podían considerar “exageradas”, pero que actuaban como si estuvieran en la peor de las situaciones. “Hemos actuado como si fuera el caso ya, pero esta declaración, de acuerdo al Código Sanitario Internacional, permite articular respuestas, acciones, indicaciones desde la OMS mucho más estrictas para el manejo de esta enfermedad“, dijo.

“Lo digo con franqueza, es evidente que vamos a llegar a una situación de manejo de brote comunitario donde no podemos trazar a las personas, y es importante que un país tenga que asumir conductas propias de una etapa de transmisión comunitaria, que no invalida que sigamos con medidas de control, contención, medidas fronterizas, la declaración jurada, para que no se expanda como ha ocurrido en otro países como Irán, Italia, China, al principio”, agregó.

A más de un año del primer casos y justo a un año de la declaración de pandemia, Chile atraviesa uno de los momentos más complejos en cuánto a ocupación de camas de cuidados intensivos y a número de casos diarios. En total, según el reporte del ministerio de Salud del 10 de marzo de 2021, los contagios ya suman 867.949 y 21.206 personas han fallecido producto de la enfermedad.